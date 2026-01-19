Obavijesti

BROJ MJESTA OGRANIČEN

HRT otvorio prijave za fan zonu za Doru: Pratite iz prvog reda!

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Opatija: Konferencija za medije uoči održavanje Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Najveći obožavatelji ovog glazbenog natjecanja mogu osigurati svoje mjesto u studiju prijavom na link koji je objavljen na mrežama Dore

Admiral

Uzbuđenje oko Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, iz godine u godinu sve je veće, stoga je HRT i ove godine odlučio najvećim obožavateljima omogućiti praćenje natjecanja iz prvih redova.

Na službenim kanalima Dore objavljena je vijest koju su mnogi s nestrpljenjem iščekivali – otvorene su prijave za popularnu Fan zonu, čime je publici pružena prilika da postane dio televizijskog spektakla.

"Prijavi se! Fan zona te čeka!". U opisu objave, organizatori su detaljnije pojasnili o čemu se radi. "Želiš gledati Doru uživo? Prijave za Fan zonu Dore 2026 otvorene su od danas, 19. siječnja u 13:00! Link za prijavu pronađi u opisu profila", stoji u objavi, uz napomenu kako je broj mjesta ograničen te da se putem linka može osigurati stajaće mjesto u studiju na Prisavlju.

Podsjetimo, na natječaj za Doru 2026 pristigla je čak 251 prijava, što je najveći broj u povijesti natjecanja. Stručni žiri odabrao je 24 pjesme koje će se boriti za titulu pobjednika i put u Beč, gdje će se održati 70. izdanje Eurosonga. Natjecanje će se, kao i prethodnih godina, odvijati kroz dvije polufinalne večeri, zakazane za 12. i 13. veljače, dok je veliko finale na rasporedu u nedjelju, 15. veljače. Iz svakog polufinala, u kojem će se predstaviti po 12 natjecatelja, osam najboljih prema glasovima publike i žirija proći će u finale. Sve pjesme već su objavljene na službenom YouTube kanalu Dore, a fanovi već imaju svoje favorite.

