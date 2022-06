HRT-ova voditeljica o braku s bivšim nogometašem Dinama: 'Muž kaže da sam preblaga'

Voditeljica HRT-ova Dnevnika Marta Šimić Mrzlečki (45) otkrila je neke detalje iz svog privatnog života kao i priče iz braka s bivšim nogometašem, a današnjim trenerom Alenom Mrzlečkim, s kojim ima sina Adama.

Marta otkriva za T-portal kako se u privatnom životu uopće ne šminka.

- Meni je to sastavni dio posla i tako na to i gledam. Nisam jedna od onih žena koje se vole šminkati i radim to samo kad sam na televiziji. Privatno se ne šminkam, tako da je mnogima šok kada me vide uređenu. Doslovno ne koristim ništa, nisam opterećena time i imam sreću da me na poslu uređuju profesionalne šminkerice pa valjda privatno nemam ni volje za to. Kažem im da se toliko trude oko mene i lijepo me urede, a kad dođem doma, sin mi kaže da sam prljava od zemlje. Toliko o šminkanju i poimanju ljepote - kaže.

Istaknula je kako joj je posao stresan, ali ga voli bez obzira na sve.

- Naravno da je televizijski posao i stresan i naporan, no ja ga volim i ne mogu zamisliti da radim išta drugo. Za razliku od nekih drugih poslova, od ovoga se ne možeš isključiti, novinarstvo se živi - i kada ne radiš, moraš pratiti vijesti, znati što se događa. Usto, 'Dnevnik' ide svaki dan, i vikendom i blagdanima. Šalim se već na svoj račun da nas nitko više ni ne zove na rođendane ili u svatove jer znaju da ja radim ili da dečki imaju utakmice - objašnjava Marta.

Ona i dalje ima zatvoren profil na društvenim mrežama, ali voli pročitati neke komentare.

- Kako kada, ima razdoblja u kojima ništa ne pogledam, a onda pročitam sve. Drago mi je kada netko komentira 'Dnevnik', ipak su gledatelji najvažniji, no treba uvijek imati na umu da su to ipak društvene mreže koje kriju razne zamke - rekla je.

Negativni komentari puno je ne zamaraju.

- Svatko ima pravo na svoje mišljenje, a društvene mreže omogućuju svima da to mišljenje i izraze i da budu bitni. Čudno bi bilo da me svi hvale, tako da je normalno da svatko od nas tko se bavi javnim poslom naiđe i na negativne komentare. I opet kažem, u redu je ako se to odnosi na posao, no kada se negativnim komentarima zadire u privatni život i to pod lažnim imenom - to je za svaku osudu. Jednom mi je jedan kolega rekao da nikada ništa ne čitam jer, kaže, svi mi od 99 dobrih komentara i jednog lošeg uvijek zapamtimo samo taj loš. Držim se tog savjeta - kaže voditeljica.

Naime, sin Adam velika joj je podrška te bi mogao krenuti očevim stopama.

- Voljela bih biti malo stroža, suprug mi uvijek kaže da sam preblaga. Adam je jedinac, sve se vrti oko njega, a ja sam slaba na njega od prvoga dana. Dobro je dijete, zaigran, sve mu se vrti oko nogometa, lopta je njegov najbolji prijatelj! Učim ga da bude svoj, da radi ono što voli, da se ne obazire na druge i da bude sretan. To je u konačnici i bit života! I da mi uvijek sve govori, jer nema tog problema koji zajedno ne možemo riješiti - ističe.

