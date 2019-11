HRT-ovca Branimira Farkaša i Anu Vilenicu spojila je 'Iskrica'

U tijeku su probe za predstavu 'Iskrica', u kojoj glumci Ana Vilenica (41) i Siniša Popović (61) igraju par koji se upoznao na internetu, a kojem put do ljubavi komplicira život. Autor teksta je Branimir Farkaš, javnosti najpoznatiji kao urednik i voditelj Hrvatske radiotelevizije. 'Iskrica' je predstava o tome kako internetski servisi za upoznavanje mogu upaliti pravu iskricu među ljudima.

Foto: PROMO

- To mi se činilo kao zgodna i suvremena ideja u jednoj klasičnoj ljubavnoj priči, osobito kad sam pisao tekst 2012.. Po prirodi sam radoznao, no kao javna osoba ne bih smio koristiti ovakve servise čak ni u istraživačke svrhe. Brzo bi me na nekom portalu snašao naslov 'Branimir Farkaš traži partnerice na Iskrici' i teško bih objasnio da iza toga stoji istraživačko novinarstvo - kazao je Branimir kroz smijeh.

Ponosan je što će njegove likove utjeloviti upravo Ana Vilenica i Siniša Popović.

Foto: PROMO

- Ana je od početka bila kotačić pokretačić ove predstave, otkad je čitala ulomke na promociji knjige. Savršena je, kao da je uloga pisana za nju. Također i Siniša Popović, koji u sebi nosi i može iznijeti oba aspekta Žarkovog karaktera: i komediju, i tragiku - rekao je Farkaš.

Foto: PROMO

Premijera predstave na rasporedu je 13. studenoga u kazalištu KNAP.

POGLEDAJTE VIDEO: