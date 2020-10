HRT potvrdio: Dora 2021. bit će u veljači, uskoro kreću prijave...

I ovaj put pobjedničku će pjesmu Dore odabrati žiri i publika, a poseban ocjenjivački sud sastavljen od predstavnika HRT-a i glazbenika iz strukovnih udruga birat će 16 finalista

<p>Hrvatska radiotelevizija je odlučila da će Dora 2021. biti 13. veljače iduće godine u Opatiji - dakako, budu li to epidemiološki uvjeti dopustili. HRT će pripremiti četiri verzije održavanja festivala, kao što to čini i Eurosong, te će se Izbor hrvatske pjesme i predstavnika za Pjesmu Eurovizije 2021. sigurno održati - ali prema kojem scenariju, ovisi o situaciji s koronavirusom u veljači.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kedžo pobijedio na Dori</strong></p><p>- Ono što je sigurno, to je da će natječaj za prijavu pjesama biti raspisan na mrežnim stranicama HRT-a 26. listopada i bit će otvoren do 10. prosinca 2020. Vjerujem da ćemo i ove godine nastaviti rast ukupnog broja prijavljenih pjesama - izjavila je urednica projekta Dore<strong> Uršula Tolj</strong> (47).</p><p>- Kao što ni Eurosong neće biti otkazan, neće biti otkazana ni Dora. Hrvatska sudjeluje na natječaju i nastavlja ponovo pokrenutu tradiciju izbora svog predstavnika na nacionalnom natjecanju - dodaje Uršula Tolj.</p><p>I ovaj put pobjedničku će pjesmu Dore odabrati žiri i publika, a poseban ocjenjivački sud sastavljen od predstavnika HRT-a i glazbenika iz strukovnih udruga birat će 16 finalista, koji će se boriti za prestižnu statuu Dore i svoje mjesto na eurovizijskoj pozornici u Rotterdamu, u svibnju 2021. godine.</p><p>- Dora je festival koji samo još dodatno potvrđuje da HRT zna napraviti vrhunski spektakl i realizirati produkcijski iznimno zahtjevan projekt, da ima i ljude i tehniku doraslu svjetskim standardima, ali i da promovira domaću zabavnu glazbu i nastavlja podržavati hrvatske glazbenike i u ovim teškim, globalnim vremenima koronakrize - naglasio je Glavni ravnatelj HRT-a <strong>Kazimir Bačić</strong>, pohvalivši pritom i odličnu suradnju s Gradom Opatijom, s kojim HRT ima popisan dvogodišnji ugovor za ugošćavanje Glazbenih dana HRT-a i Dore.</p>