Kedžo: 'Ne razmišljam o novoj prijavi na Doru trenutačno...'

Koristimo popuštanje mjera za snimanje novih pjesama, jer život nas je naučio da ne uzimamo sve što imamo olako i da kvalitetnije koristimo vrijeme, istaknuo je pjevač

<p>Dragi ljudi, kao što znate, početkom prošlog tjedna nas je iznenadila vijest HRT-a o tome kako nas Damir Kedžo neće predstavljati na Eurosongu nakon što je sa svojom pjesmom 'Divlji Vjetre' pobijedio na Dori 2020., započeli su svoju objavu na društvenim mrežama organizatori inicijative "Pravda za Kedžu".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Damir Kedžo nakon pobjede na Dori2020.:</strong></p><p>Okupit će, kažu, sve one koji misle da taj svestrani mladi glazbenik zaslužuje predstavljati svoju zemlju u Rotterdamu iduće godine. Ipak, stranica je kreirana prije nekoliko dana pa za njih ne zna veliki broj ljudi, ali rade na tome da pridobiju još istomišljenika. Sve je započeo Kedžin kolega, tenor <strong>Max Hozić </strong>(41), koji je pokrenuo svojevrsni bojkot Dore 2021. i poručio glazbenicima da se ne prijave na Doru, već da se prijavi samo Damir i onda on bude naš predstavnik. Kedžo je za 24sata rekao da je zahvalan svima na podršci i da je sretan što ih ima. </p><p>- Ljudi moji, koliko sam ja sretan što vas imam. Hvala kolegi Hoziću, podrška dragih kolega koju sam dobio i podrška ljudi i publike koju dobivam svakodnevno je neprocjenjiva. Nema riječi kojima mogu opisati koliko sam zahvalan za svu podršku, svaku poruku i poziv koji sam dobio. Podržavali ste me od 'Story Supernova' natjecanja do pobjede na Dori 2020. Puno je toga lijepoga što nas čeka u budućnosti. Volim vas ljudi i hvala svima od srca - ispričao nam je pjevač.</p><p>Na pitanje razmišlja li da se nakon svega prijavi na Doru2021. i bori za odlazak na Eurosong, Damir je odgovorio:</p><p>- Trenutačno ne razmišljam o novoj prijavi na Doru. Fokusiran sam na promociju pjesme, spota, albuma. Koristimo popuštanje mjera za snimanje novih pjesama, jer život nas je naučio da ne uzimamo sve što imamo olako i da kvalitetnije koristimo vrijeme - rekao je za <a href="https://story.hr/Celebrity/a138734/Damir-Kedzo-Trenutno-ne-razmisljam-o-novoj-prijavi-na-Doru.html" target="_blank">Story.hr</a>.</p><p>Pjevač je odavno rekao kako mu je korona virus utjecao na karijeru, baš kao što je utjecao i na karijere njegovih kolega. </p><p><strong>- </strong>Sve je stalo i od ožujka živimo neki 'novi normalni život'. Navikavam se i prilagođavam kao i svi i nitko od nas ne zna što budućnost nosi, ali radimo i živimo i dalje, samo po novim pravilima. Manje se pjeva uživo, ali glazba se i dalje jednako sluša. Ako to mjere budu dozvoljavale pokušat ću što više putovati i više bolje upoznati ljepote naše zemlje za koje do sada, kao i mnogi od nas nisam imao vremena i pjevati na koncertima za koje se procijeni da su mogući i sigurni - objasnio je za kraj.</p>