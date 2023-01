HRT potvrdio kako će se zvati novi kviz i kad će se emitirati. Evo koje još emisije pokreću

Hrvatska radiotelevizija i ITV Studios su sklopili ugovor o otkupu više formata i serija s ITV Studios, uključujući kviz 'Beat The Chasers' ('Super Potjera') kao i obnavljanje showa 'The Voice'.

Iako HRT ima sličan kviz, 'Potjeru', koja je napravljena po uzoru na britanski kviz 'The Chase', u kvizu 'Beat The Chasers' natjecatelji se bore protiv stručnjaka općeg znanja za novčanu nagradu. Drugi novi format je emisija 'A Year To Remember' ('Godina za pamćenje'), koja vraća publiku u određenu godinu, kroz video isječke, pitanja i igre.

- HRT na proljeće počinje s emitiranjem novog kviza koji će se svati 'Super Potjera', a emitirat će se nedjeljom navečer. - rekli su nam.

Foto: PROMO/kolaz

HRT je također obnovio ugovor za 11. sezonu zabavne emisije 'Volim Hrvatsku',a vraća se i glazbeno-natjecateljska emisija 'The Voice'.

- Možemo potvrditi kako na jesen kreče, 4. sezona showa 'The Voice', a i u pripremi je nova sezona 'Volim Hrvatsku' - rekli su nam s HRT-a.

Četvrta sezona 'The Voicea' kreće s emitiranjem krajem godine, a predviđena je i peta sezona za 2025. Dječja verzija 'The Voice Kids' će se po prvi puta emitirati na HRT-u iduće godine.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Kako su sve emisije ITV Studija na HRT-u dobro prihvaćene od strane publike, uvjereni smo da će tako biti i s potpuno novim naručenim formatima 'Godina za pamćenje' i Pobjedi lovce' - rekao je Mario Sedmak, voditelj zabavnog programa na HRT-u. Kontaktirali smo HRT za detalje oko ovih informacija, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

