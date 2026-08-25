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HRT pripremio odličan filmski program u rujnu, evo što gledati

Piše 24sata,
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HRT pripremio odličan filmski program u rujnu, evo što gledati
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Foto: HRT
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Hrvatska radiotelevizija (HRT) za svoje je gledatelje u rujnu u udarnim terminima na Prvom (HTV1) i Drugom programu (HTV2) pripremila bogat filmski program s atraktivnim naslovima raznih žanrova.

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Hrvatska radiotelevizija (HRT) za svoje je gledatelje u rujnu u udarnim terminima na Prvom (HTV1) i Drugom programu (HTV2) pripremila bogat filmski program s atraktivnim naslovima raznih žanrova.

U utorak, 1. rujna na Drugom programu (HTV2) u 21:00 na rasporedu je drama „Najduži sati“ (Hours) (2013.). Paul Walker glumi oca koji usred pustošenja uragana Katrina u bolnici pokušava održati svoju novorođenu kćer na životu nakon što nestane struje.

Foto: HRT

U srijedu, 2. rujna na HTV2 u 21:00 slijedi znanstveno-fantastični film „Super 8“ (2011.). Skupina mladih prijatelja (Elle Fanning) snima vlastiti film i slučajno svjedoči katastrofalnoj nesreći vlaka nakon koje u gradu počinju nestajati ljudi.

Foto: HRT

U četvrtak, 3. rujna na HTV2 u 21:00 ne propustite premijeru filma „Na kraju svijeta“ (The Convert). Guy Pearce predvodi napetu priču u ovom mračnom trileru s dubokom i neizvjesnom  atmosferom.

Foto: HRT

U petak, 4. rujna na na HTV1 u 22:40 pogledajte avanturističku fantastiku „Zeleni vitez“ (Green Knight) (2021.). Dev Patel, Alicia Vikander i Joel Edgerton zvijezde su ove epske priče o Sir Gawainu, tvrdoglavom nećaku kralja Arthura, koji kreće u potragu za tajanstvenim divom.

Foto: HRT

U nedjelju, 6. rujna program nudi tri filmske poslastice. Na HTV1 u 14:00 prikazuje se romantična drama „Elizabethtown“ (2005.). Orlando Bloom i Kirsten Dunst glume u priči o mladom čovjeku koji na očevom sprovodu pronalazi neočekivanu ljubav i novi smisao života. 

Foto: HRT

U popodnevnim satima na HTV2 emitira se sjajni irski mjuzikl „Jednom“ (Once) (2006.), koji prati uličnog glazbenika i češku imigranticu  dok kroz pjesme stvaraju posebnu vezu. 

Navečer, u 21:15 na HTV1, slijedi sportska drama „42 sekunde“ (42 Segundos) (2022.). Tarik Filipović glumi u španjolskom filmu o legendarnom hrvatskom vaterpolskom treneru Draganu Matutinoviću i njegovom putu prema olimpijskom srebru u Barceloni 1992. godine.

U ponedjeljak, 7. rujna na HTV2 u 21:10 na rasporedu je kriminalistički triler „Tko je komu smjestio?“ (Score) (2001.). Vrhunski glumački trio koji čine Marlon Brando, Robert De Niro i Edward Norton donosi priču o iskusnom lopovu koji planira svoju posljednju veliku pljačku.

Foto: HRT

U utorak, 8. rujna na HTV2 u 21:10 pogledajte vestern „Nikad nemoj ostarjeti“ (Never Grow Old) (2019.). Emile Hirsch i John Cusack tumače glavne uloge u priči o pogrebniku koji profitira kada banda odmetnika preuzme mirni pogranični grad.

Foto: HRT

U četvrtak, 10. rujna na HTV2 u 21:00 obitelj može uživati u komediji „Hotel za pse“ (Hotel For Dogs) (2009.). Emma Roberts i Lisa Kudrow glume u zabavnoj priči o bratu i sestri koji tajno pretvaraju napušteni hotel u ugodan dom za pse lutalice.

U petak, 11. rujna gledatelje na HTV1 očekuju dva naslova. U 21:00 prikazuje se akcijska komedija „Znojem do love“ (Pain & Gain) (2013.). Mark Wahlberg i Dwayne Johnson glume fitness trenere koji se zapetljaju u mrežu otmica i ucjena koja brzo izmakne kontroli. 

Foto: HRT

Nakon toga, u 23:00, slijedi kriminalistička komedija „Mafijaši starog kova“ (Stand Up Guys). Al Pacino i Christopher Walken glume ostarjele kriminalce koji se okupljaju na jednoj posljednjoj, ludoj zajedničkoj noći.

Foto: HRT

U subotu, 12. rujna na HTV1 u 20:15 na rasporedu je romantična komedija „Preboljeti Saru Marshall“ (Forgetting Sarah Marshall) (2008.). Kristen Bell, Jason Segel i Paul Rudd nasmijat će vas u priči o slomljenom čovjeku koji odlazi na Havaje kako bi prebolio prekid, samo da bi tamo sreo bivšu djevojku s novim dečkom. 

U 22:30 slijedi kultna akcijska komedija „48 sati“ (48 Hrs.), u kojoj Eddie Murphy i Nick Nolte glume brbljavog zatvorenika i grubog policajca koji imaju samo dva dana da uhvate ubojicu. U nedjelju, 13. rujna na HTV1 u 21:00 uživajte u komediji „Lažljivac“ (Liar, Liar) (1997.). Jim Carrey glumi uspješnog odvjetnika i kroničnog lažljivca koji zbog rođendanske želje svog sina puna 24 sata ne može izreći niti jednu laž. 

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U 23:00 slijedi satirična drama „Pikantne holivudske priče“ (What Just Happened), u kojoj Robert De Niro, Sean Penn i Bruce Willis prikazuju turbulentan i stresan tjedan u životu jednog filmskog producenta.

U ponedjeljak, 14. rujna na HTV2 u 21:00 pogledajte premijeru političke drame „Report“ (2019.). Adam Driver glumi idealističkog vladinog službenika koji vodi istragu o tajnom programu mučenja koji je CIA provodila nakon napada 11. rujna.

U utorak, 15. rujna na HTV2 u 21:00 na rasporedu je povijesni triler „Operacija Valkira“ (Valkyrie). Tom Cruise glumi pukovnika Clausa von Stauffenberga u istinitoj priči o odvažnoj uroti njemačkih časnika 1944. koji su pokušali izvršiti atentat na Adolfa Hitlera.

Foto: HRT

U četvrtak, 17. rujna na HTV2 u 21:00 stiže akcijski spektakl „Tri mušketira: D'Artagnan“ (2023.). Ovaj veliki francuski filmski hit donosi modernu i uzbudljivu ekranizaciju bezvremenskog avanturističkog klasika Alexandrea Dumasa.

U petak, 18. rujna na HTV1 u 21:45 ne propustite dirljivu dramu „Hachiko: priča o psu“. Richard Gere glumi profesora koji razvija neraskidivu vezu sa psom pasmine Akita, koji će pokazati nevjerojatnu vjernost čak i nakon vlasnikove smrti. 

U 23:30 slijedi crna komedija „Ubojstvo i margarite“ (The Matador), u kojoj Pierce Brosnan glumi iscrpljenog plaćenog ubojicu koji se sprijatelji s običnim poslovnim čovjekom.

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U subotu, 19. rujna na HTV1 u 20:15 na rasporedu je ljubavna drama „Sve što želim si ti“ (Dear John) (2010.). Channing Tatum i Amanda Seyfried glume vojnika i mladu studenticu čiju ljubav na kušnju stavljaju njegova duga odsustva i opasne vojne misije. 

U 22:30 pogledajte vrhunski triler „Sicario“ (2015.). Emily Blunt, Josh Brolin i Benicio Del Toro vode vas u mračni i brutalni svijet borbe protiv meksičkih narko-kartela na granici SAD-a.

U nedjelju, 20. rujna program donosi dva izvrsna naslova na HTV1. U 17:00 prikazuje se humorna drama „Svi smo dobro“ (Everybody's Fine). Robert De Niro glumi udovca koji kreće na putovanje diljem zemlje kako bi iznenadio i posjetio svoju odraslu djecu (Kate Beckinsale, Sam Rockwell). 

U 21:00 slijedi premijera akcijske komedije „Operation Fortune: Ruse de Guerre“ (2023.). Jason Statham i Aubrey Plaza zvijezde su ovog hita Guya Ritchieja u kojem superšpijun mora spriječiti prodaju smrtonosne nove tehnologije.

U ponedjeljak, 21. rujna na HTV2 u 21:00 emitira se politička drama „Jaganjci i lavovi“ (Lions for Lambs). Robert Redford, Meryl Streep i Tom Cruise glume u priči koja kroz tri različite sudbine istražuje američki angažman u ratu u Afganistanu.

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U utorak, 22. rujna na HTV2 u 21:00 pogledajte povijesnu avanturu „Duh i tama“ (The Ghost and the Darkness) (1996.). Michael Douglas i Val Kilmer glume u uzbudljivoj, istinitoj priči o dvojici lovaca koji krajem 19. stoljeća u Africi pokušavaju zaustaviti dva lava ljudoždera koji teroriziraju radnike na željeznici.

U četvrtak, 24. rujna na HTV2 u 21:00 na rasporedu je vestern „In a Valley of Violence“ (2016.). Ethan Hawke i John Travolta tumače glavne uloge u priči o tajanstvenom osvetniku koji stiže u mali napušteni grad i pokreće lavinu nasilja.

U petak, 25. rujna na HTV1 u 21:00 uživajte u vesternu „3:10 za Yumu“ (2007.). Russell Crowe i Christian Bale glume u izvrsnom remakeu u kojem siromašni farmer pristaje prepratiti opasnog vođu bande do vlaka za zatvor.

U subotu, 26. rujna na HTV1 u 20:15 prikazuje se komedija „My Mom's New Boyfriend“. Antonio Banderas i Meg Ryan glume u priči o mladom FBI-evu  agentu koji dobije zadatak špijunirati novog, sumnjivog dečka svoje majke. 

U 22:40 slijedi akcijski nastavak „Sicario 2“ (Sicario: Day of the Soldado), koji donosi nastavak brutalnog rata protiv kartela koji su počeli krijumčariti teroriste preko meksičke granice u SAD.

Foto: HRT

U nedjelju, 27. rujna na HTV1 u 21:00 nasmijte se uz obiteljsku komediju „Mr. Bean na praznicima“ (Mr. Bean's Holiday) (2007.). Rowan Atkinson vodi simpatičnog šeprtlju na putovanje prema jugu Francuske, što se brzo pretvara u niz urnebesnih nezgoda.

U ponedjeljak, 28. rujna na HTV2 u 21:00 pogledajte premijeru biografske drame „Blackberry“ (2019.). Jay Baruchel i Glenn Howerton glume u fascinantnoj priči o usponu i padu prvog pametnog telefona na svijetu.

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U utorak, 29. rujna na HTV2 u 21:00 ne propustite premijeru satirične komedije „American Fiction“ (2023.). Jeffrey Wright glumi frustriranog profesora i pisca koji iz šale pod pseudonimom napiše knjigu punu kulturnih klišeja, koja neočekivano postane golemi hit.

Rujanski filmski program završava u srijedu, 30. rujna na HTV2 u 21:00 s romantičnom krimi-dramom „Ain't Them Bodies Saints“ (2013.). Rooney Mara i Casey Affleck glume mlade odmetnike čija je strastvena ljubav stavljena na kušnju nakon što on preuzme krivnju za zločin i završi u zatvoru.

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