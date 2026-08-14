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FRANCUSKA KRIMI SERIJA

Nova sezona serije 'Cassandre' dolazi na Drugi program HRT-a

Piše 24sata,
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Nova sezona serije 'Cassandre' dolazi na Drugi program HRT-a
Foto: HRT
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Glavna junakinja, povjerenica Florence Cassandre, zajedno sa svojim timom rješava zamršene slučajeve u kojima se miješaju stare tajne, obiteljske drame i lokalne intrige.

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Hrvatska radiotelevizija (HRT) od petka, 21. kolovoza na Drugom programu (HRT-HTV2) u terminu od 14:50 počinje s prikazivanjem desete sezone serije 'Cassandre'.

Deseta sezona francuske krimiserije 'Cassandre' nastavlja pratiti složene istrage šarmantnog istražiteljskog tima iz Annecyja. Glavna junakinja, povjerenica Florence Cassandre, zajedno sa svojim timom rješava zamršene slučajeve u kojima se miješaju stare tajne, obiteljske drame i lokalne intrige.

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U prvoj epizodi u mjesnim toplicama u tuš-kabini otkriveno je truplo muškarca. Muškarac je Philippe Danton, liječnik koji je bio optužen za pronevjeru 2012. i nakon toga mu se gubi svaki trag. Ekipu čeka složena istraga jer je ubijeni vodio više paralelnih života kako bi pobjegao svojoj problematičnoj prošlosti.

Foto: HRT

U drugoj epizodi Na nebu iznad Annecyja održava se Svjetsko prvenstvo akrobatskog parajedriličarstva. Slavlje u čast pobjede mlade Capucine Rougerie prekida njezin bivši zaručnik Marco koji slijeće padobranom usred zabave, a zatim se sruši mrtav. 

Je li ga ubila Capucine jer ju je maltretirao nakon prekida? Ili ga je ubio otac, vlasnik parajedriličarskog kluba gdje je Marco radio i uzrokovao skandal koji bi mogao uništiti ugled kluba? Istraga neočekivano mijenja smjer kad ekipa otkrije da je Marco potajno istraživao obiteljsku tragediju staru 20 godina.

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U trećoj u središtu priče je Léonore Costa, žena koja dolazi u policijsku postaju i tvrdi da je ubila svog supruga Tonyja. Iako svi dokazi upućuju na njezinu krivnju, Cassandre sumnja da se iza slučaja krije mnogo složenija istina. Istraga vodi prema lokalnoj tvornici za preradu vune povezanoj s obitelji Costa, gdje se postupno otkrivaju duboko zakopane obiteljske tajne.

Uloge: Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emmanuelle Bougerol, Sören Prevost, Luca Malinowski

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