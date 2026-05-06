HRT večeras će emitirati drugi dio dokumentarca o Eurosongu: Evo koje će pikanterije otkriti

Hrvatska radiotelevizija večeras u 20:15 na svom Prvom programu emitira drugi dio dokumentarnog specijala 'Eurosong 70: Naši ljudi, naše pjesme', posvećenog burnoj i bogatoj povijesti nastupa domaćih izvođača na najvećem svjetskom glazbenom natjecanju. Kroz arhivske snimke i svjedočanstva više od dvadeset sugovornika, emisija donosi priče koje su obilježile ne samo Eurosong, već i popularnu kulturu na ovim prostorima, od pionirskih dana do današnjih spektakularnih produkcija.

Rad na dokumentarcu, koji obilježava 70. godišnjicu Eurosonga, bio je svojevrsno putovanje kroz vrijeme. Urednica filma Maja Tokić istaknula je kako je cijela ekipa tijekom priprema neprestano pjevušila legendarne hitove koji su nas predstavljali na europskoj pozornici.

​- Ovo je bio uzbudljiv projekt zato što, dok ga pripremate, stalno pjevate. Sjetite se "Mangupa", "Džuli", "Ja sam za ples". Ovo je bila pjevno-plesna i radna kombinacija. Bilo je jako zanimljivo - rekla je Tokić.

Scenaristica i redateljica Nensi Profaca naglasila je kako se Eurosong od svojih skromnih početaka, kada se natjecalo tek nekoliko zemalja, transformirao u globalni fenomen.

​- Nevjerojatno je koliko se Eurovizija promijenila od tih vremena do danas. Od glazbenog festivala postala je televizijski spektakl vrhunske produkcije. Divno je gledati što godine čine i kako ova europska ‘glazbena dama’ dostojanstveno stari - ispričala je Profaca.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Vice Vukov: prvi Hrvat na Eurosongu i glas koji se nije dao ušutkati

Priča o hrvatskim nastupima na Eurosongu neraskidivo je vezana uz ime Vice Vukova, šibenskog slavuja koji je 1963. godine s pjesmom 'Brodovi' postao prvi Hrvat koji je predstavljao tadašnju Jugoslaviju. Vukov, čiji se bariton s tenorskim timbrom smatra jednim od najboljih vokala s ovih prostora, na eurovizijsku se pozornicu vratio i dvije godine kasnije s pjesmom 'Čežnja'. No njegova karijera bila je puno više od festivalskih nastupa, postao je simbol otpora i neslomljivog duha nakon što je zbog svojih stavova tijekom Hrvatskog proljeća punih 80 godina bio prognan s javne scene.

Foto: Privatni album/canva

Upravo su hrvatski izvođači bili najbrojniji i najuspješniji predstavnici bivše države, s čak 14 nastupa u 26 godina sudjelovanja Jugoslavije na natjecanju.

Vrhunac jugoslavenskog i hrvatskog sudjelovanja dogodio se 1989. godine u švicarskom Lausanneu. Zadarska grupa Riva s pjesmom 'Rock Me' Rajka Dujmića i Steve Cvikića napravila je prvorazredno iznenađenje i donijela Jugoslaviji prvu i jedinu pobjedu. Iako su stigli kao autsajderi, pored favoriziranih predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva i Danske, Riva je osvojila Europu svojom energijom, mladenačkim imidžem i modernim scenskim nastupom. Pjevačica Emilija Kokić kasnije je priznala da je uoči nastupa proživljavala dramu jer su joj stilisti odlučili ošišati dugu kosu, što je tada doživjela kao veliki stres.

Foto: United Archives / kpa

Pobjeda je izazvala šok i euforiju, a bend je po povratku dočekan kao nacionalni heroj, osobito u rodnom Zadru. Taj trijumf doveo je Eurosong u Zagreb 1990. godine, a natjecanje održano u dvorani Vatroslav Lisinski bilo je, kako je u dokumentarcu ocijenio Krešimir Sučević Međeral, 'labuđi pjev Jugoslavije'.

Osim priča o Vici Vukovu i Rivi, dokumentarac otkriva i brojne druge pikanterije. Gledatelji će čuti sjećanja Doris Dragović na nastup s pjesmom 'Marija Magdalena' i osjećaj da joj je pobjeda 'ukradena', kao i priču o Danijeli Martinović koja je na sceni započela trend presvlačenja. Emisija se prisjeća i Dubrovačkih trubadura, koji su pokrenuli tradiciju masovnih dočeka na Trgu bana Jelačića, ali i novijih uspjeha, uključujući i fenomen zvan Baby Lasagna, koji je Hrvatsku 2024. doveo najbliže pobjedi od osamostaljenja.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

*Uz pomoć AI-ja