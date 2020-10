Hrvat Filip Car najavio svadbu sa srpskom starletom u Zadruzi

<p>Hrvat <strong>Filip Car</strong> u reality showu 'Zadruga' je debitant, a sudeći po ponašanju, dobro se snašao u najkontroverznijoj igri na Balkanu. Već je na glasu i kao pravi zavodnik oko kojeg se 'motaju' zgodne starlete.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Na njegov šarm prvo je pala atraktivna <strong>Aleksandra </strong>(22) s kojom je danima izmjenjivao nježnosti u krevetu. 'Bacio je oko' i na natjecateljicu <strong>Minu</strong>, a sada su na red došla 'pitanja gledatelja', javljaju <a href="https://www.srbijadanas.com/vip/zadruga/filip-car-svadba-2020-10-22">srpski mediji</a>.</p><p>- Hoćeš li stvarno oženiti Minu? - upitao je Filipa voditelj <strong>Milan Milošević</strong>.</p><p>- Pa hoću, u nedjelju je dogovoreno, ako nešto ne zaje*em do kraja - odgovorio je Car.</p><p>A onda se javio drugi kandidat showa, <strong>Lepi Mića</strong> (61), koji je komentirao Filipovo ponašanje.</p><p>- On ima više emocija, u jednom trenutku mu se sviđa Nataša, pa Aleksandra, pa Mina, on da može uživao bi sa sve tri - poručio je.</p><p>Zatim se oglasila ukućanka<strong> Sandra Rešić</strong>.</p><p>- On prema Aleks ne osjeća ništa, da osjeća nešto, on bi bio s njom - rekla je, na što je Aleksandra burno reagirala pa joj je Sandra odbrusila:</p><p>- Ajde šuti, sviđa ti se Kristijan, šuti! Njemu se sviđa Mina, on Aleksandru nije ni vidio.</p>