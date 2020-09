Ispovijest hrvatskog manekena iz Zadruge: 'Odrastao sam na ulici, bio na kokainu i u zatvoru'

<p>Tučnjave do krvi, brutalne svađe, golotinja i seks pred kamerama, samo su dio srpskog showa 'Zadruga', najkontroverznijeg realityja na ovim prostorima. To vrlo dobro zna i Zagrepčanin <strong>Fran Pujas</strong> (22) koji se natječe u četvrtoj sezoni showa.</p><p>A čini se kako njegov život nije bio ništa manje skandalozan od realityja u kojem sudjeluje. Naime, Hrvat je u razgovoru s ostalim ukućanima priznao da je imao problema s drogom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Oprosti majko, ja se toga ne sramim, imao sam period od godinu i pol dana života, kada nisam bio baš pravi ovisnik, ali sam volio vući kokain. To mi je u životu donijelo jedino probleme i dugove. Počeo sam psihički pucati i paranoje doživljavati. Stvarno nije bilo ugodno. Želim mladima naglasiti: 'Bježite od tog!'. To je sve lijepo i divno u početku, ali taj početak jako brzo završi - ispričao je.</p><p>Fran, inače model koji je snimao kampanju za jedan poznati domaći brend, smatra kako je kokain najveće zlo koje postoji. </p><p>- Sve to bude lijepo prvih nekoliko mjeseci, ali poslije se počinješ zatvarati u sebe, ne da ti se družiti s ljudima, to je užas najveći - poručio je.</p><p>Jedan od natjecatelja 'Zadruge' ga je upitao je li spreman na osudu ljudi.</p><p>- Naravno, trpim osuđivanja svakodnevno, i zbog tetovaža i zbog tih stvari koje sam radio. Mislim da osuđivanja ne bi trebala previše dirati ljude, pa ni mene. Zna mi se nekad dogoditi, npr. kad me osuđuju ljudi koje volim i poštujem. Ali, neki drugi ljudi, oprostite, boli me ona stvar za njih što misle o tom. Život kakav sam prošao s premalo godina, mislim da bi neke dotukao i ubio, dok mene nije. dobio sam volju promijeniti se i krenuti dalje - odgovorio je.</p><p>Zatim je priznao kako je bio u zatvoru i da ga je spasila djevojka <strong>Paula Hublin</strong> (21) koja s njim sudjeluje u 'Zadruzi'. Ona je 2017. ponijela titulu Miss Varaždinske županije</p><p>- Cijeli život sam odrastao na ulici, jedini način na koji sam znao zaraditi novac je bio na ulici, nebitno što i kako. Bio sam dva puta u zatvoru, zadnji put me Paula primila kod sebe doma i čuvala mi pse dok sam bio u zatvoru. Prava cura stvarno, slala mi je pakete tamo. Ona mi je pomogla i praktički ma natjerala da se maknem od tog uličnog života. Dokazala mi je da vrijedim puno više od tog. Puno ljudi, koji su stariji i možda pametniji, nije me uspjelo uvjeriti da se maknem od tog načina života, ali ona jest - otkrio je.</p><p>Spomenuo je i svoju majku, koja, tvrdi, čuva ljude na visokim funkcijama.</p><p>- Kad sam bio u tom periodu života, gledao sam, što je zapravo tužno i jadno od mene, da imam što manje kontakta sa svojom majkom, da njoj ne radim probleme. Sada imamo dobar odnos i sada je sretna što sam s Paulom i vidi da se želim promijeniti, bit će još bolje - optimističan je.</p><p>Bez obzira na sve, za sebe je imao riječi hvale.</p><p>- Mislim da sam specifičan dečko, ne samo zbog tetovaža nego sam jako pozitivan. Ja sam pristojan i odgojen dečko, a to što sam radio neke probleme, to sam više radio iz neke svoje znatiželje - zaključio je Fran.</p>