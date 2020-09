Hrvatica je u 'Zadruzi' plakala i jecala: Hoću kući, ne mogu više

Monika se pred kamerama posvađala s dugogodišnjim prijateljem Filipom. Nije se željela svađati pred svima, a on joj se stalno obraćao. Zatim je Monika zaplakala i otišla iz prostorije

<p>Doktorica stomatologije iz Hrvatske <strong>Monika</strong> <strong>Horvat</strong> trenutačno se nalazi u srpskom reality showu 'Zadruga'. Tamo se nalazi i njen prijatelj <strong>Filip Car</strong>, kojeg poznaje čak 13 godina. Međutim, ovaj se dvojac posvađao nakon svega tri dana od početka showa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Monikom Horvat</strong></p><p>U svađu je bio umiješan i <strong>Vladimir Tomović</strong>.</p><p>- Filipe, sukob s tobom i Tomovićem je zbog Monike bio. To da ste se posvađali zbog kreveta, to ne pije vodu - rekao je Mića.</p><p>Zatim se Filip pred svima počeo opravdavati.</p><p>- Ja nisam nikome prišao i pričao o tebi i meni Monika. Ako si pričala s Mićom ili bilo kim, možeš mi reći. Ja kad se na tebe naljutim, od djetinjstva, ja te otjeram u k****. Znaš koliko moja ljutnja traje, ja se vratim i odljutim. S tobom nisam pričao sinoć, nisam pričao danas. S drugima nisam pričao o tebi i o meni - rekao je Filip.</p><p>Monika se nije željela svađati pred svima.</p><p>- Rekla sam Jovani da ću s Filipom pričati kad uhvatim prilikom. Pričala sam s Mićom. Ja sam htjela kasnije s tobom o tome pričati, sjedi sada i šuti. Neću se derati - uzvratila je Monika. </p><p>Stomatologinja je pred ukućanima plakala i jecala.</p><p>- Hoću doma! Sjedi, glumiš majmuna. Molim te, sjedi, poslije ćemo pričati tihim tonom. Vidiš što radiš od mene? Samo sjedi i šuti. Hoću kući! Samo me pošaljite doma. Ne mogu ja ovo - govorila je Monika kroz suze. </p>