VELIK USPJEH

Hrvat pobijedio na gitarističkom natjecanju u Španjolskoj! Odnio kući nagradu od 10.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Filip Mišković je primio nagradu od 10.000 eura i posebno izdanje koncertne gitare "Maestro", koju je izradio lutijer Stephen Hill iz La Herradure.

Hrvatski gitarist Filip Mišković pobijedio je u subotu na natjecanju mladih klasičnih gitarista u Španjolskoj, organiziranom 40. put u sjećanje na nekadašnjeg španjolskog gitarista Andresa Segoviju.

Međunarodno natjecanje održano je u gradiću La Herradura, na jugu zemlje, u čast glazbenika koji je umro 1987.

Mišković, koji je prošli mjesec osvojio i nagradu "Ferdo Livadić" u Samoboru, zauzeo je prvo mjesto ispred ukrajinskog gitarista Vladislava Indika.

"Maestru Miškoviću i maestru Indiku, želim reći da kući nosite puno više od nagrade", izjavio je Juan José Ruiz Joya, gradonačelnik La Herradure.

"S njom preuzimate odgovornost nasljedne loze sjećanja na našeg umjetnika, morate biti dostojni tog sjećanja i biti ambasadori umjetnosti", dodao je.

Španjolski gitarist Andres Segovia, u čije sjećanje se održava to međunarodno natjecanje, bio je poznat po moderno-romantičnom repertoaru koji je uključivao ne samo narudžbe već i vlastite transkripcije klasičnih ili baroknih djela.

Pamte ga po ekspresivnim izvedbama, širokoj paleti tonova i prepoznatljivoj glazbenoj osobnosti, fraziranju i stilu.

