Hrvati luduju za ovom serijom: Producenta ubili otrovom, a u Kini se gleda unatoč zabrani...

Novi Netflixov hit je serija 'Problem 3 tijela' odnosno u originalu '3 Body Problem' koja je premijerno prikazana 21. ožujka. Autori serije 'Igra prijestolja' David Benioff i D.B. Weiss i producent serije 'True Blood' Alexander Woo kreirali su novu hit seriju koja je ušla u ljestvicu deset najgledanijih u 93 zemlje.

Od 25. do 31. ožujka serija je pogledana 15,6 milijuna puta, a ukupno je ostvarila više od 115 milijuna sati gledanja. Seriju su promovirali i na popularnom Sphereu u Las Vegasu gdje je pisala fraza iz serije 'You are Bugs'.

Benioff, Weiss i Woo uzeli su trilogiju kineskog pisca Cixina Liua koja je 2015. dobila nagradu Hugo, namijenjenu vrsnim ostvarenjima znanstvene fantastike. Trenutno su ekranizirali samo prvi dio trilogije. Serija trenutno ima samo osam epizoda, a svaka od njih koštala je oko 20 milijuna dolara. Screen Rant navodi kako je ukupni budžet serije oko 160 milijuna dolara.

- Radimo sve što je u našoj moći kako bismo oživjeli ovu priču na najbolji, najutjecajniji način moguć. No čitanje knjiga nije preduvjet za razumijevanje ili uživanje u seriji - dodao je Weiss.

Foto: youtube screenshot

Priča počinje u Kini 1960-ih za vrijeme kulturne revolucije, a uvodna scena prikazuje Je Wenjie koja promatra oca kojeg mnoštvo maltretira na pozornici kao izdajnika revolucije. Kasnije ona završi u zatvoru i upoznajemo grupu znanstvenika koji spašavaju čovječanstvo od velike prijetnje jer su se zakoni prirode poremetili.

U seriji zapravo pratimo više vremenskih linija i to kroz nekoliko kontinenata pa tako pratimo Kulturnu revoluciju u Kini u 60-ima, Oxford u Engleskoj u sadašnje vrijeme i Ujedinjene Narode u New Yorku.

Serija se prati i u Kini iako je tamo Netflix zabranjen, a tamošnji državni mediji kritizirali su seriju zbog širenja 'američke kulturne hegemonije' što značajno odstupa od same trilogije kineskog autora, tvrdi NewsX.

Foto: youtube screenshot

No, kineski gledatelji su zapanjeni serijom. Na kineskoj platformi Weibo serija je bila na prvom mjestu u trendovima pretraživanja s više od 21 milijun pregleda. Upravo je uvodna scena premlaćivanja na smrt znanstvenika je jedna od 'zapanjujućih' kod kineskih gledatelja, prenosi Reuters.

New York Times izvijestio je kako je sud u Šangaju proslavio krivim Xu Yaoa za trovanje Lin Qia koji je u Kini bio poznat kao 'milenijski milijarder'. Lin Qi je 2009. osnovao tvrtku Yoozoo Games koja je imala prava na sve vrste adaptacija trilogije i njenih nastavaka, uključujući i kinesku verziju televizijske scene koja je premijerno prikazana prošle godine.

Foto: youtube screenshot

No, Lin Qi je preminuo u 39. godini na Božić 2020. godine i to deset dana nakon što je popio piće u koje je Xu Yao, jedan od čelnika Yoozoo Games, ubacio otrov.

Dan nakon premijere serije na Netflixu, Xu Yao je osuđen na smrt, a Lin Qi je posthumno naveden kao izvršni producent serije na uvodnoj špici serije.