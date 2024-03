O legendi 18+ filmova snimili su seriju: 'Proslavio me grubi stil, alatku mi zovu veličanstvenom'

Kad je Rocco Antonio Tano imao devet godina, majka ga je ulovila kako masturbira. Mjesto zbivanja bio je balkon njihovog doma u malom talijanskom obalnom gradiću Ortona. Preplavio ga je osjećaj srama, njegova majka bila mu je sve u životu i njeno odobravanje mu je puno značilo. Tako je mladi Rocco naredna dva sata proveo zaključan u kupaonici, srameći se... Potom je začuo poznat vrisak 'Ohladit će ti se tjestenina!' pa se dovukao do stola, a nakon što je smogao hrabrosti da napokon pogleda majku, nasmiješila mu se i umirujuće rekla 'ne brini, postao si muškarac'.

Foto: Hannes P Albert/DPA

Taj je uplašeni mali dječarac odrastao u Rocca Siffredija, talijanskog pastuha i porno ikonu koja je glumila u više od 1400 filmova za odrasle. Ime je uzeo od gangsterskog lika kojeg je utjelovio Alain Delon u francuskom filmu iz 1970-e, Borsalino. Rocco je već nekoliko puta otišao u mirovinu, nekoliko se puta vratio porno industriji, a do danas je ostao svjetski poznat po scenama osobito grubog seksa na malim ekranima, ali i po penisu koji je stekao nadimak 'veličanstveni' zahvaljujući izdržljivosti, kao i duljini od 24 cm.

O porno ikoni snimljen je i serija nazvana 'Supersex', koja je ovih dana izašla na Netflixu. Ova fikcija prikazuje život talijanske zvijezde, od njegovog djetinjstva do osvajanja nagrade za uspjehe u porno industriji - Hot D'or pa sve do mirovine. Međutim, serija nije u potpunosti točno prikazala njegov život, a to je potvrdio i Rocco, koji danas ima 59 godina. Za The Independent je rekao da je serija oko 70% točna.

Danas bivši porno glumac živi obiteljskim životom, sa suprugom Rosom i dvoje djece. Njihov prvi susret prikazan je u finalu serije 'Supersex'. Rocco, kojeg je utjelovio Alessandro Borghi, upoznao je Rosu, koju je utjelovila Nutsa Khubulava, u Cannesu 1994. godine. Siffredi je nagovorio Tassi da glumi u njegovom sljedećem porno filmu 'The Bodyguard', nakon kojeg su počeli izlaziti.

Njihov je pravi susret zapravo izgledao ovako. Upoznali su se 1993. godine na erotskom festivalu u Cannesu. Oboje su bili glavni glumci u filmovima za odrasle. Kasnije su se vjenčali te dobili dva sina, Lorenza (27) i Leonarda (24). Danas žive u Budimpešti, gdje je i sjedište njegove produkcijske tvrtke. Njegov sin Leonardo je atletičar i model, a Lorenzo trenutačno vodi očevu tvrtku.

Foto: ANNEGRET HILSE

Rocco je 2004. prvi put rekao da će prestati glumiti u filmovima za odrasle. Pet godina kasnije se vratio industriji te rekao da će ovaj put 'usporiti' jer ne želi u potpunosti napustiti posao. Potom je 2015. godine ponovno najavio da ide u mirovinu, a iste je godine počeo educirati mlade glumce koji su se htjeli probiti u porno industriji. Kasnije se ponovno pojavljivao u filmovima, sve dok 2022. godine nije rekao da će početi producirati filmove i biti iza kamere.

Glumac je 2017. godine dao intervju za Daily Beast u kojem je progovorio o svojoj prvoj mirovini, otkrio zašto je do toga došlo, pričao je o ovisnosti o seksu...

Zašto si prestao glumiti?

Gledao sam film 'Sram', moćan film Stevea Mcqueena koji prikazuje život seks ovisnika koji se bori sa svojim demonima na Manhattanu. Imao sam noćne more od tog filma, noćima. Glavni lik u tom filmu prošao je upravo kroz ono što sam ja prolazio. Baš kroz sve to. Odlučio sam prestati s pornografijom 2004., u dobi od 40 godina, kad je moj sin došao u dob u kojoj počinju razgovori s drugom djecom 'a što tvoj tata radi?'. Kad sam se odlučio baviti pornićima, rekao sam sam sebi - sve je to u redu, ali bez obitelji. Ipak sam je zasnovao, dobio dječake i počeli su rasti. Nisam želio da vide, pa sam pomislio kako je bolje da se time prestanem baviti prije nego što previše odrastu.

Kako je izgledala tvoja ovisnost?

Jedan dan sam se igrao sa sinom i samo sam osjetio neizdrživu potrebu, tijelo mi se napelo i promijenilo. Pa bi otišao. Nestajao bi na nekoliko sati, nekoliko dana, pretraživao bih internet za seksom. Počeo sam se viđati s prostitutkama svaki dan. Nije mi bilo važno ništa, nisam birao, od transseksualaca do starih žena. Nisam shvaćao da sam ovisan o seksu.

Kad si napokon shvatio?

Kao i u filmu 'Sram', to je bilo kroz homoseksualno iskustvo. Bio sam u sauni u Firenci, a muškarac kojeg nisam uopće poznavao mi je pušio. To je bilo dno. Ja nisam homoseksualac, no s obzirom na to da je moj mozak toliko s*eban, učinio bi bilo što samo da dođem do zadovoljstva, do slatkog olakšanja.

Foto: ANNEGRET HILSE

Što je to sa seksom?

Oduvijek sam volio seks. Sjećam se kako sam izgubio nevinost kao 13-godišnjak s 21-godišnjom djevojkom koja je imala najveći 'grm' ikad. Ipak su to bile 70-e. U dobi od 20 godina bio sam stalan gost seks kluba u Parizu, gdje su me zvali 'Talijan s velikim ku*cem'. Jedne večeri, dok sam se seksao sa ženom, u kutu sam uočio svog pornografskog idola Gabriela Pontella, kako stoji i gleda u nas te drži cigaru u jednoj ruci, a svoj pimpek u drugoj. Upoznao sam se s njim, a on me je predstavio producentima.

Ostatak je povijest. Što je s grubim seksom u tvojim filmovima?

Pljuvanje, šamaranje, gušenje i to? Da, kažu da su prepoznatljivi prema tome. To je samo prikaz životinjskog. Najpoznatiji sam po sceni u kojoj ženu je*em s leđa i istovremeno joj guram glavu u WC školjku. No nisam oduvijek bio ljubitelj grubog, to se promijenilo kad sam imao 22 godine, kad sam došao u ruke britanske porno zvijezde Tine. Nisam shvaćao što od toga što znači. Je*ao sam je i odjednom me je svom snagom ošamarila. Nije mogla svršiti. Instinktivno sam joj vratio udarac, a ona je trenutno doživjela orgazam.

Šest mjeseci smo se samo tako seksali, a išli smo sve dalje i dalje i dalje. Naučio sam da ne odgovara svakoj ženi isto. Ono što vi zovete nasiljem, ja zovem bolnim užitkom. To dvoje ide skupa, a muškarci to puno slabije razumiju od žena. Postao sam ono što je moja ljubavnica tražila, jer volim davati i u seksu sam velikodušan. Mogu doživjeti orgazam jedino ako ga je ona doživjela isto.

Na to su upozorili glumice u dokumentarcu Rocco...

Da. Zbog mog grubog stila stekao sam ugled 'uništavača žena', jer ih guram do krajnjih seksualnih granica. U dokumentarcu Rocco glumice su dobivale dan-dva odmora nakon scena kako bi se oporavile. Ta mi je reputacija znala donijeti i probleme u prošlosti, bilo je djevojaka koje nisu htjele sa mnom raditi zbog predrasuda, a nakon što bi radili skupa obavezno bi mi rekle kako ih je iznenadilo što sam fin i dobar.

Foto: PIXSELL

Grubost se dogovara?

Najvažniji je pristanak. U životu me nikad nitko nije optužio za seksualni napad. Svakoj partnerici sam rekao - ti određuješ glasnoću, ja sviram. Pitam djevojku kakav seks voli i tome se prilagođavam, no stvar je u tome da je puno njih željelo 'što jače, što brže...' grubi seks.

Nije li to nasilje?

Vizualno da, ako ne razumijete ovu vrstu seksualnosti. Uzajamno si nanosimo malo boli, pa malo užitka. Ne volim je*ati djevojke samo s penisom, volim koristiti sva osjetila. No ništa od toga nema veze s mržnjom prema ženama, ili s time tko je jači. Da mrzim žene, a u ovom sam poslu preko 30 godina, već bi bio u psihijatrijskoj ustanovi.

Ipak si uzeo si pauzu od toga svega?

Nakon petogodišnje pauze, kad sam zaglavio u seksualnoj ovisnosti i gotovo upropastio svoj brak, sredio sam se. Ponovno sam ušao u porno industriju 2009, a prestao sam glumiti 2015. Danas sam još uvijek režiser i producent.

Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Zalažeš se za uvođenje seksualne edukacije u škole?

Apsolutno. Često gostujem u raznim klubovima gdje su klinci od 17, 18 godina. Prilaze mi da im potpisujem autograme i da se sa mnom slikaju. Prišao mi je mladi par, vidim da me on gleda kao boga, a djevojka mi kaže 'Rocco, možeš li mu reći da mi se ne sviđa način na koji se seksa. Želi me gušiti, udarati, previše mi je to, reci mu da je gluma. On je tvoj najveći fan, a kaže da me želi je*ati kao Rocco.' I ja si pomislim - O Isuse Bože. Dečki, pornografija nije edukacija. To je zabava za odrasle. Napravljeno je samo kako bi bilo zabavno za gledati. No, zabrinjavajuće je što današnji tinejdžeri to ne shvaćaju, svoje seksualno iskustvo temelje na pornićima, ne oslanjaju se na instinkte, na ideju djevojke kraj sebe.