Sjećate li se sitcoma 'Reba'? Evo kako glumci izgledaju danas!

Američka pjevačica i glumica Reba McEntire danas slavi svoj 69. rođendan. Početkom 70-ih se proslavila kao glazbenica, a 90-ih se posvetila i filmskoj industriji. Prvo se pojavila u filmu 'Podrhtavanje', a karijeru joj je obilježio legendarni sitcom 'Reba', koji se počeo emitirati 2001. godine. Seriju smo imali priliku gledati na RTL-u, a imala je ukupno šest sezona. Glumačka ekipa iz serije nastavila se baviti glumom, ali su do danas ostali najpoznatiji upravo po ulogama u 'Rebi'. Evo gdje su glavni glumci iz serije danas.

Reba McEntire

Ikona country glazbe Reba McEntire je u seriji utjelovila ulogu Rebe Hart, majke troje djece koja se razvela od supruga. Nakon završetka snimanja serije se Reba posvetila glazbi. Objavila je nekoliko albuma, 'Reba Duets', 'All the Women I Am', 'Love Somebody', 'Sing It Now: Songs of Faith & Hope' i 'Stronger Than the Truth'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Imdb

Ipak, nije napustila glumu. Imala je glavnu ulogu u sitcomu 'Malibu Country', ali je serija bila otkazana nakon prve sezone. Imala je ulogu i u seriji 'Young Sheldon', a pridružila se ekipi serije 'Big Sky'. Osim toga, bila je i član žirija u 'The Voiceu' te 'America's Got Talent'.

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A

JoAnna Garcia Swisher

Američka glumica JoAnna Garcia Swisher (44) utjelovila je lik Cheyenne. Gledatelji su imali priliku gledati kako se njezin lik drastično mijenjao kroz sezone. Započela je kao narcisoidna maturantica, koja je zatrudnjela, a onda je postala odgovorna i obazriva osoba.

Foto: Imdb

Glumom se nastavila baviti i nakon 'Rebe'. Pojavila se u brojnim serijama uključujući 'Privileged', 'Better With You' i 'The Astronaut Wives Club'. JoAnna je imala sporedne uloge u serijama 'Gossip Girl', 'Royal Pains', 'Once Upon a Time' i brojnim drugima.

Među posljednjim ulogama koje je dobila bila je ona u seriji 'Sweet Magnolias'.

Foto: Instagram

Steve Howey

Glumac Steve Howey (46) proslavio se ulogom Vana Montgomeryja, nogometaša kojeg su izbacili iz kuće nakon što je htio oženiti Cheyenne. Nakon 'Rebe' je imao sporedne uloge u serijama 'Bride Wars', 'Conception', a pojavio se i u hit seriji 'New Girl'.

Foto: Imdb

Serija koja je obilježila njegovu glumačku karijeru je 'Shameless', koja se počela emitirati 2011. godine. Serija je imala ukupno 11 sezona, a Steve je u svima njima utjelovio Kevina Balla.

Nakon 'Shamelessa' je dobio ulogu u seriji 'True Lies'.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Christopher Rich

Američki glumac Christopher Rich (70) utjelovio je lik Brocka, bivšeg supruga Rebe. Njegov je lik bio opsjednut golfom, a od supruge se razveo zbog njegove asistentice.

Foto: Imdb

Nakon hit sitcoma se nastavio baviti glumom te je imao uloge u serijama kao što su 'Boston Legal', 'Desperate Houswives' i 'Melissa i Joey'. Glumio je i u nekoliko filmova.

Melissa Peterman

Brock je Rebu ostavio zbog Barbre Jean, koju je utjelovila Melissa Peterman (52). Tijekom šest sezona su Barbra i Reba postale najbolje prijateljice.

Foto: Imdb

Nakon snimanja sitcoma je Melissa dobila uloge u manje poznatijim sitcomima - 'Surviving Suburbia', 'Rita Rocks' i 'Working Class'. Veću je ulogu imala u seriji 'Baby Daddy', a dobila je ulogu i u seriji 'Young Sheldon'.