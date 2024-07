Hrvatica Kristina kojoj je Oprah dala emisiju ima novu knjigu: 'Jedno poglavlje je napisao sin'

Osječanka s američkom adresom, mama troje djece, spisateljica bestselera “Drži se” i influencerica s gotovo tri milijuna pratitelja, to je Kristina Kuzmič (45). Hrvatica, kojoj je legendarna Oprah Winfrey (70) dala kulinarsku emisiju na televiziji, nedavno je u Americi predstavila novu knjigu “I Can Fix This: And Other Lies” o borbi sa sinovom depresijom, koja će se u listopadu, kako je otkrila, naći i na našim policama. Kristinu smo “uhvatili” taman pred kraj njezina odmora u Lijepoj Našoj.

Kako je boraviti u Hrvatskoj? Koliko vam znači dolazak u domovinu?

Zaista volim biti u Hrvatskoj! Čudno je kako čak i nakon toliko godina u Americi, Hrvatsku još osjećam kao dom. Sretna sam i zahvalna što mogu doći i provesti mjesec dana ovdje sa svojom obitelji.

Razmišljate li ikad o povratku? Što vam najviše nedostaje iz Hrvatske?

Moj san je jednog dana kupiti mali stan u Hrvatskoj. Idealno bi bilo da provodim barem tri mjeseca (možda čak i više) u Hrvatskoj svake godine. Nedostaje mi moja obitelj, hrana (puno bolja tu nego u Americi - to se i moja djeca i muž slažu), način na koji Hrvati vole i slave, ta duboka strast i kultura općenito.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Možete li se malo prisjetiti trenutka kad ste te 2011. upoznali Oprah Winfrey? Kakva je najveća TV voditeljica?

Bila sam malo nervozna kad sam saznala da ću je upoznati, ali sam brzo vidjela da je ona ‘normalna’ osoba. Bila je vrlo prijateljska i topla. Ima sposobnost učiniti da se svi osjećaju opušteno i ugodno kad su s njom. Mislim da je baš zato bila tako sjajna intervjuistica. I ima odličan smisao za humor!

Kako je bilo imati vlastiti kulinarski show? Tko je bio najzaslužniji za vaše kuhanje? Biste li voljeli ponovno se okušati u vođenju TV emisija?

Moja baka me najviše naučila kuhati i od djetinjstva uživam u dobroj hrani. Zato sam zahvalna što sam imala to jedinstveno iskustvo imati vlastitu kuharsku emisiju. Ne znam želim li ponovno imati vlastitu emisiju. Samo ako bih mogla biti autentična ja. Moje iskustvo s televizijom je da su me producenti pokušavali učiniti ‘savršenom’, a za to nemam nimalo interesa. Mrzim biti fejk ili se pretvarati da je moj život nešto što nije. Zato volim snimati svoje videozapise. Mogu jednostavno biti svoja. Ako se kome ne sviđa, ne moraju me pratiti i gledati.

Foto: Instagram

Vaša prva knjiga “Drži se” bila je bestseler. Koliko vam je bilo teško ogoliti se?

Podijeliti svoju priči u prvoj knjizi nije mi bilo teško jer sam uvijek bila prilično ranjiva i otvorena. Ali proces pisanja bio mi je težak jer mi je to bila prva knjiga. I ponekad sam se osjećala preplavljena. Znala sam i da imam puno pratitelja koji imaju stvarno težak život, pun stresa i boli, zato sam željela osigurati da knjiga bude napisana tako da im pomaže riješiti se nesigurnosti, krivnje svih neopravdanih pritisaka koje roditelji često stavljaju na sebe.

Nedavno je izašla vaša druga knjiga “I Can Fix This: And Other Lies I Told Myself”. Kako je nastala?

Ovu je knjigu bilo teško pisati jer je bilo bolno ponovno preživljavati neke strašne trenutke koje sam imala sa sinom. Ali isto tako sam znala da pišem knjigu koju sam trebala kad sam se osjećala izgubljena i nesposobna kako pomoći sinu. Čak i uz dobar sustav podrške, to može biti jako usamljeno iskustvo jer vrlo malo obitelji otvoreno i iskreno govore o borbi s mentalnim zdravljem. Nikada ne bih napisala ovu knjigu bez sudjelovanja svog sina. On je čak napisao jedno poglavlje knjige kako bi čitatelji mogli čuti ne samo od majke nego izravno od tinejdžera.

Foto: Instagram

Kakve su reakcije iz Hrvatske za obje knjige?

Hrvati me uvijek tako podržavaju. Ohrabrujući i puni ljubavi. Ponekad me to dovodi do suza. Jako sam zahvalna i počašćena što je Profil odlučio prevesti obje moje knjige na moj materinji jezik. Stvarno mi to puno znači!