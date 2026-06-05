Hrvatska folkerica Marina Komljenović objavila novi hit: Poslušajte pjesmu 'Prema dolje'

Publika joj sve brojnija, a nastupi sve traženiji: Jedina hrvatska folk pjevačica koju obožavaju 'Zvijezde Granda' objavila novi hit

Najpoznatija hrvatska folkerica, Marina Komljenović, predstavila je novu pjesmu "Prema dolje" koja bi mogla postati neizostavna glazba svih samosvjesnih žena ovoga ljeta koje izaberu otići iz odnosa koji se razvija u pogrešnom smjeru.

Nakon niza uspješnih nastupa, sve većeg interesa publike i velike medijske pažnje koja je prati posljednjih mjeseci jer se prometnula u traženu hrvatsku pjevačicu koju kolege iz najgledanije zabavne emisije na Balkanu "Zvijezde Granda" pozivaju u suradnje i zajedničke koncerte, energična Marina predstavlja novu pjesmu koja je već na prvo slušanje stvorena za one trenutke kada ženski razum nadjača emocije. Jer, svi smo barem jednom nekoga voljeli više nego što je trebalo, vjerovali više nego što smo smjeli i završili tamo gdje smo rekli da nikad nećemo.

Upravo o tome govori "Prema dolje" – o ljubavi koja te digne do neba, a onda bez upozorenja spusti na zemlju.

Foto: promo

- Pjesma je nastala tako što mi ju je autorica Sanja Bralić poslala i zamolila da je otpjevam. Inače sam vrlo izbirljiva kada su pjesme u pitanju i prihvaćam ih samo ako ih uistinu osjetim. Već na prvo slušanje privukla me tematika, jer su mi priče o snažnim ženama i životnim borbama oduvijek bile bliske i predstavljaju neiscrpnu inspiraciju. Sanja me pronašla putem društvenih mreža i prepoznala nešto u meni što ju je potaknulo da mi pošalje upravo ovu pjesmu. Iako u tom trenutku nisam planirala ulaziti u novi glazbeni projekt, nakon što sam je poslušala, znala sam da joj moram dati svoj glas. Kao i mnogo puta dosad, važnu je ulogu odigrao moj suprug, koji mi je najveća podrška u svemu što radim. On je bio taj koji me dodatno ohrabrio da uđem u studio i pretvorim ovu lijepu glazbenu priču u pjesmu koja je danas pred publikom. Vjerujem da će se mnoge žene pronaći u njezinoj poruci, a to mi je uvijek najveća nagrada -otkrila nam je Marina.

Foto: promo

- Snimanje pjesme mi nikad nije problem, veći je izazov sve što dolazi poslije – spot, promocija i cijela organizacija oko izlaska pjesme i toga da je publika dobro prihvati. Tijekom snimanja spota čak sam i uganula nogu, ali na sreću uspjeli smo sve privesti kraju kako smo i zamislilI - nastavlja Marina.

Osim zarazne melodije koja se već s prvim taktovima uvlači pod kožu svih ljubitelja narodne glazbe, zanimljivo jest i to da naslov nove pjesme omiljene domaće folkerice s najdužim stažem na sceni nimalo ne prati ono što se posljednjih mjeseci događa u njezinoj karijeri.

Foto: promo

Dok stihovi vode "Prema dolje", Marinina karijera nezaustavljivo grabi prema vrhu.

Nakon što je svojim radom, autentičnošću i prepoznatljivom interpretacijom autorskih, ali i tuđih pjesama osvojila ljubitelje folka u Hrvatskoj i dijaspori, Marina je krenula u osvajanje regionalne scene, koja ju je dočekala s jednakim oduševljenjem. Nastupi su sve traženiji, obožavatelji sve brojniji, a atraktivnu Istrijanku zamijetila je i diva narodne glazbe, Ana Bekuta, koja ju je pozvala kao gošću na svoj veliki slavljenički koncert održan na Valentinovo u Areni Zagreb povodom 40 godina karijere.

Foto: promo

- Bila mi je velika čast i zadovoljstvo stati na pozornicu Arene, a posebno nastupiti uz Anu Bekutu. Na toj prilici bit ću joj zauvijek zahvalna jer takva se čast ne pruža svakome. Nastupati uz umjetnicu njezina kalibra veliko je priznanje i potvrda da netko prepoznaje vaš rad i kvalitetu. Sljedeći tjedan putujem u Beograd, gdje će Ana sa mnom biti gošća u jednoj emisiji, tako da se naša lijepa priča nastavlja i izvan pozornice - otkriva Marina.

Foto: promo

Marina je tada ispraćena s pozornice gromoglasnim pljeskom, a veliku medijsku pozornost koja je uslijedila iskoristila je kako bi široj publici predstavila svoju glazbenu priču koja traje gotovo tri desetljeća, ali i sve ono što dolazi. Prvi korak u tom novom poglavlju upravo je singl "Prema dolje" kojeg možete poslušati na YouTubeu i svim streaming servisima.