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SURADNIK OTKRIO DETALJE

Hrvatska ih je obožavala, ali iza kulisa Kim i Aggie nisu pričale...

Piše 24sata,
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Hrvatska ih je obožavala, ali iza kulisa Kim i Aggie nisu pričale...
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Iza popularne emisije 'Odred za čistoću' krije se napeta dinamika između voditeljica Kim Woodburn i Aggie Mackenzie, koja nije bila očita gledateljima, a sada su otkrivene i pojedinosti o njihovim sukobima

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Emisija 'Odred za čistoću' bila je jako popularna u Velikoj Britaniji, a prikazivala se i na hrvatskim televizijama. Kim Woodburn i Aggie Mackenzie obilazile su domove ljudi i čistile ih, a gledatelji su uživali u transformacijama neurednih prostora. Emisija im je donijela i veliku slavu, no iza kulisa nije sve bilo tako idealno. Jason Andrews bio je čistač u emisiji, a 17 godina nakon što se prestala emitirati je za Mirror otkrio kako dinamika između zvijezda na setu nije bila najbolja. 

Naveo je kako su Kim i Aggie bile potpuno različitih karaktera te da ih 'nikada ne bi stavio u sobu zajedno'. Dodao je da su se nakon završetka snimanja redovito razilazile u suprotnim smjerovima. Zajedno ih se moglo vidjeti samo kada su se ispred njih nalazili kamere ili kada su bile u javnosti. 

Detalji sa snimanja

Svaka epizoda pratila je isti obrazac u kojem bi voditeljice prvo same istražile kuću. Uz dramatičnu glazbu tražile su najprljavija mjesta prije nego što bi se uopće susrele s vlasnicima.

Aggie bi uzimala uzorke s najprljavijih površina i slala ih u laboratorij na analizu. Često bi otkrili prisutnost opasnih bakterija, a to su onda koristili kako bi vlasnicima ukazali na ozbiljnost situacije.

Jason se prisjetio i kako je produkcija bila izuzetno metodična. Čistači su zapravo obavljali veliki dio posla, a njihove su segmente redovito ubrzavali na televiziji kako bi fokus ostao na voditeljicama.

Glasgow: Okupljanje uzvanika na dojeli nagrada BAFTA 2009
Foto: Alan Simpson/PRESS ASSOCIATION

​- Kim je bila glasna i pomalo ekscentrična, ali je bila vrlo ljubazna prema timu za čišćenje. Stvarno je cijenila ono što smo radili - prisjetio se bivši suradnik.

Tužan kraj jedne ere

Iza kulisa njihov odnos godinama nije bio prijateljski, a sukobi su bili česti. Postojale su glasine da nisu međusobno progovorile ni riječ tijekom posljednje dvije sezone snimanja emisije.

Kim Woodburn preminula je u lipnju 2025. godine nakon kraće bolesti, u dobi od 83 godine. Njezin suprug Peter tada je rekao medijima da mu je srce potpuno slomljeno zbog gubitka supruge.

London: Slavni na dodjeli nagrada 2009 Tric Awards
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Nakon njezine smrti, oglasila se i Aggie, koja je priznala da su se često sukobljavale. Ipak, odlučila je odati počast svojoj nekadašnjoj kolegici i naglasila je njezinu nevjerojatnu snagu.

​- Preživjela je jer je morala. Nadam se da se sada odmara. Bila je nezaboravna žena - poručila je Aggie.

U DOBI OD 83 GODINA Umrla Kim Woodburn iz emisije Odred za čistoću: 'Bila je divna'
Umrla Kim Woodburn iz emisije Odred za čistoću: 'Bila je divna'
*uz korištenje AI-ja
 

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