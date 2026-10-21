Hrvatska ih je obožavala, ali iza kulisa Kim i Aggie nisu pričale...

Emisija 'Odred za čistoću' bila je jako popularna u Velikoj Britaniji, a prikazivala se i na hrvatskim televizijama. Kim Woodburn i Aggie Mackenzie obilazile su domove ljudi i čistile ih, a gledatelji su uživali u transformacijama neurednih prostora. Emisija im je donijela i veliku slavu, no iza kulisa nije sve bilo tako idealno. Jason Andrews bio je čistač u emisiji, a 17 godina nakon što se prestala emitirati je za Mirror otkrio kako dinamika između zvijezda na setu nije bila najbolja.

Naveo je kako su Kim i Aggie bile potpuno različitih karaktera te da ih 'nikada ne bi stavio u sobu zajedno'. Dodao je da su se nakon završetka snimanja redovito razilazile u suprotnim smjerovima. Zajedno ih se moglo vidjeti samo kada su se ispred njih nalazili kamere ili kada su bile u javnosti.

Detalji sa snimanja

Svaka epizoda pratila je isti obrazac u kojem bi voditeljice prvo same istražile kuću. Uz dramatičnu glazbu tražile su najprljavija mjesta prije nego što bi se uopće susrele s vlasnicima.

Aggie bi uzimala uzorke s najprljavijih površina i slala ih u laboratorij na analizu. Često bi otkrili prisutnost opasnih bakterija, a to su onda koristili kako bi vlasnicima ukazali na ozbiljnost situacije.

Jason se prisjetio i kako je produkcija bila izuzetno metodična. Čistači su zapravo obavljali veliki dio posla, a njihove su segmente redovito ubrzavali na televiziji kako bi fokus ostao na voditeljicama.

Foto: Alan Simpson/PRESS ASSOCIATION

​- Kim je bila glasna i pomalo ekscentrična, ali je bila vrlo ljubazna prema timu za čišćenje. Stvarno je cijenila ono što smo radili - prisjetio se bivši suradnik.

Tužan kraj jedne ere

Iza kulisa njihov odnos godinama nije bio prijateljski, a sukobi su bili česti. Postojale su glasine da nisu međusobno progovorile ni riječ tijekom posljednje dvije sezone snimanja emisije.

Kim Woodburn preminula je u lipnju 2025. godine nakon kraće bolesti, u dobi od 83 godine. Njezin suprug Peter tada je rekao medijima da mu je srce potpuno slomljeno zbog gubitka supruge.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Nakon njezine smrti, oglasila se i Aggie, koja je priznala da su se često sukobljavale. Ipak, odlučila je odati počast svojoj nekadašnjoj kolegici i naglasila je njezinu nevjerojatnu snagu.

​- Preživjela je jer je morala. Nadam se da se sada odmara. Bila je nezaboravna žena - poručila je Aggie.

*uz korištenje AI-ja

