Hrvatska ima novu Miss! Ovo su neke od najpoznatijih domaćih missica, koja je vama najljepša?

U srijedu je proglašena Nova Miss Hrvatske. Laskavu titulu ponijela je Ema Helena Vičar (23). Prije nje je tu titulu nosila Tomislava Dukić, a kroz godine su brojne ljepotice bile Miss Hrvatske te Miss Universe Hrvatske
Bilo je predivnih cura za koje mislim da su jednako zaslužile pobjedu i da imaju puno kvaliteta, rekla nam je odmah nakon pobjede Ema Helena Vičar (23), pobjednica 30. izdanja izbora za Miss Hrvatske
Dosadašnja Miss, Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici
Ona je tu titulu ponijela prošle godine
Maja Cvjetković bila je Miss Hrvatske 2005. godine
Aleksandra Grdić bila je Miss Hrvatske 2003.
Vanja Rupena bila je Miss Hrvatske 1996.
Anica Kovač bila je Miss Hrvatske 1995
Fani Čapalija bila je Miss Hrvatske 1993
Lejla Filipović bila je Miss Hrvatske 1994
Branka Bebić bila je Miss Hrvatske 1994.
Ove ljepotice su nosile titulu Miss Universe Hrvatske
| Foto: Miss Universe Hrvatska
Laura Gnjatović iz Zadra aktualna je Miss Universe Hrvatske.
1997. - Kristina Čerina
| Foto: Miss Universe Hrvatska
1998. Ivana Gržetić
| Foto: Miss Universe Hrvatska
1999. - Marijana Kužina
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2000. - Renata Lovrinčević
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2001. - Maja Cecić-Vidoš
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2002. - Ivana Paris
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2003. - Ivana Delač
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2004. - Marijana Rupčić
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2005. - Jelena Glišić
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2006. - Biljana Mančić
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2007. - Jelena Maroš
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2008. - Snježana Lončarević
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2009. - Sarah Ćosić
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2010. - Lana Obad
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2011. - Natalija Prica
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2012. - Elizabeta Burg
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2013. - Melita Fabečić
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2014. - Ivana Mišura
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2015. - Barbara Ljiljak
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2015. - Mirta Kuštan te je godine predstavljala Hrvatsku na svjetskom izboru jer je Barbara Ljiljak ozlijedila ruku.
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2016. - Barbara Filipović
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2017. - Shanaelle Petty
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2018. - Mia Pojatina
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2019. - Mia Rkman
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2020. - Mirna Naiia Marić
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2021. - Ora Antonia Ivanišević
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2022. - Arijana Podgajski
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2023. - Andrea Erjavec
| Foto: Miss Universe Hrvatska
2024. - Zrinka Ćorić
| Foto: Miss Universe Hrvatska