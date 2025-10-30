Obavijesti

PRAVE LJEPOTICE

Hrvatska ima novu Miss! Ovo su neke od najpoznatijih domaćih missica, koja je vama najljepša?

U srijedu je proglašena Nova Miss Hrvatske. Laskavu titulu ponijela je Ema Helena Vičar (23). Prije nje je tu titulu nosila Tomislava Dukić, a kroz godine su brojne ljepotice bile Miss Hrvatske te Miss Universe Hrvatske
Zagreb: Ema Helena (23) je nova Miss Hrvatske
Bilo je predivnih cura za koje mislim da su jednako zaslužile pobjedu i da imaju puno kvaliteta, rekla nam je odmah nakon pobjede Ema Helena Vičar (23), pobjednica 30. izdanja izbora za Miss Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
