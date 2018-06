Hrvatska je najbolja: Naše kino pokupilo je prestižnu nagradu

Najveće i najmodernije kino u Dalmaciji - CineStar 4DX™ u Mall of Split krajem prošle godine otvorilo je vrata brojnim posjetiteljima iz grada pod Marjanom kao i drugih dijelova Dalmacije. Jedinstveni koncept kina i bara svakodnevno oduševljava Splićane, a sinoć mu je priznanje odala i struka, konkretno - članovi europskog ogranka Međunarodne udruge za tehnologiju kinematografije (ICTA - The International Cinema Technology Association). Na ovogodišnjem CineEurope, najvećem i najvažnijem europskom okupljanju kinematografske branše u Barceloni, sinoć su uručene nagrade u tri kategorije za 2018. godinu. Dobitnici ICTA nagrada su tehnološki i inovacijski lideri u europskoj kinematografskoj industriji koje odabiru brojni članovi udruge ICTA. Prestižnu nagradu za 'Najbolje novoizgrađeno kino' osvojio je CineStar 4DX™ u Mall of Splitu. Na svečanoj ceremoniji u Barceloni nagradu su u ime Blitz-CineStara preuzeli Jadranka Islamović, izvršna direktorica i članica uprave, Hrvoje Krstulović, član uprave, Branka Krstulović, direktorica marketinga i promocije Blitz-CineStara, te Juliane Kieft predstavnica CineStar Kieft grupe.

Foto: "ainhoa goma ainhoagoma@gmail.c"

- Prestižna ICTA nagrada stigla nam je kao kruna 15-godišnjeg poslovanja, i to upravo pred dovršenje našeg 15. multipleksa u Hrvatskoj - CineStar multipleksa u Puli, te najave izgradnje još jednog multipleksa u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. Time nastavljamo svoj investicijski ciklus koji u kontinuitetu provodimo od svog osnivanja 2003. godine. Blitz-CineStar je ovim priznanjem još jednom dokazao da je tehnološki i inovacijski lider u kinematografskoj industriji, a Hrvatska i Split smjestili su se na mapu ponude najboljih kina u Europi - istaknuo je Hrvoje Krstulović.

Foto: ainhoa goma

ICTA je međunarodna mreža stručnjaka iz područja kinematografske industrije diljem svijeta. Članovi ICTA-e su tvrtke koje proizvode, servisiraju i distribuiraju kino opremu, te pokreću trendove vrhunskih inovativnih tehnologija u kinematografskoj industriji. Dobitnici ostale dvije nagrade ICTA-e su kino Zoo Palast u Berlinu za 'Klasično kino godine', te kino Village World u Ateni za 'Najbolje obnovljeno kino godine'

Foto: ainhoa goma

Ovogodišnji pobjednik ICTA-e u kategoriji najboljeg novog kina, CineStar 4DX Mall of Split, najveće je kino u Dalmaciji, opremljeno najsuvremenijom tehnologijom koja gledanje filmova dovodi na potpuno novu razinu. Pored čak 9 kino dvorana s 1386 sjedala, opremljenih laserskim projektorima, ovaj multipleks u Splitu odlikuje se i jedinstvenom eXtreme dvoranom, kao i potpuno revolucionarnom 4DX™ dvoranom u kojoj posjetitelji mogu - iz posebno dizajniranih sjedala opremljenih simulatorima kretanja koji prate događanja na platnu - doživjeti film u četiri dimenzije, pomoću čak 15 specijalnih 4DX™ efekata. Upravo zahvaljujući tim efektima kao što su - voda, mjehurići, magla, zrak, pokret, svjetlo, miris, vjetar, snijeg, kišna oluja i drugi, gledateljima je omogućeno još realističnije kino iskustvo, jer gledajući film uistinu mogu svim osjetilima doživjeti ono što su do sada mogli samo vidjeti i čuti - strašnu oluju, nježni povjetarac, ali i dim eksplozije ili ugodan miris kave.

Foto: Ivanisevic Ivan

Uz vrhunsku tehnologiju ovo splitsko kino istaknulo se i interijerom u kojem su se stopile najsuvremenija tehnologija i dizajn priznatih interijerista. Cinema Bar jedinstvenog modernog dizajna, čije uređenje potpisuje dizajnerski dvojac Dean Franić i Saša Šekoranja, postalo je jedno od omiljenih okupljališta Splićana. Spomenuti dizajneri pazili su da detaljima u prostoru spoje razne umjetnosti, od one filmske i književne do arhitektonske i grafičke te da ih sve uklope u cjeloviti koncept dizajna interijera. Također se mislilo i na najmlađu publiku i obitelj, jer kino sadrži i dvije najmodernije dječje rođendaonice.

Foto: Ivanisevic Ivan

Do danas je unutar CineStar Cinemas grupe u Hrvatskoj i regiji otvoreno ukupno 20 multipleks kina, sa 129 digitalnih dvorana i preko 20.500 sjedala, što - zajedno s gotovo četiri milijuna posjetitelja godišnje - čini CineStar Cinemas najvećim i najuspješnijim kinoprikazivačem u Hrvatskoj i regiji.

Tema: FILM