TUGA DILJEM LIJEPE NAŠE

Hrvatska je plakala za Halidom

Hrvatska je u nedjelju pjevala i plakala. Na trgovima, obalama i ulicama od Zagreba do Splita, Rijeke, Osijeka i Slavonskog Broda, tisuće ljudi okupile su se da zapjevaju Halidu Bešliću, da mu kažu hvala, da ga isprate onako kako je živio, pjesmom.
Zagreb: Brojni građani se okupili na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića
Zagreb | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Zagreb | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
