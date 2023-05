Hrvatska misica iz Cannesa o karijeri na švedskoj televiziji i ljubavi: 'Muž Hrvat? Ma može!'

Atraktivna Splićanka, Katica Rakuljić (36), pozornost je privukla prošlog vikenda na 76. Filmskom festivalu u Cannesu. Šetala se crvenim tepihom svih dana festivala i družila s holivudskom elitom. Šira javnost ju je upoznala 2011. kao prvu pratilju Miss Universe Hrvatske, kad se okrunila Natalija Prica (34). Katica se sa svega tri mjeseca s obitelj preselila u švedski grad Göteborg, u kojemu je i odrasla, a hrvatski jezik je solidno svladala...

Foto: Instagram/ Katica Rakuljić

Što ste točno radili u Cannesu?

Na Filmskom festivalu bila sam TV voditeljica za One Press TV i švedsku televiziju te sam pokrivala sve svjetske premijere novih filmova i hodala crvenim tepihom kao model.

Kako Cannes zapravo izgleda kad ste tamo - je li doista tako glamurozan?

Rekla bih da je sam 'crveni tepih' doista vrlo glamurozan s puno medijske pozornosti, prekrasnim haljinama, nevjerojatnim stilovima i kombinacijama. Puno je publike tamo i obožavatelja koji čekaju po cijeli dan ispred kongresnog centra u nadi da će vidjeti holivudske zvijezde. No kad radiš kao voditeljica, nije sve samo glamur. Odgovoran si, imaš puno posla, trebaš mnogo toga naučiti i pripremiti o filmovima, znati napamet sve sa skripta...

Foto: Instagram/ Katica Rakuljić

Godine 2011. bili ste prva pratilja Miss Universe. Jeste li ikad požalili odlazak?

Imam nekoliko titula ljepote. Prvo iskustvo ikad bilo mi je kad sam predstavljala Hrvatsku u finalu Top Model of the World. Zatim sam osvojila titulu Miss Göteborga, uzela drugo mjesto za Švedsku u finalu supermodela svijeta, a kasnije sam okrunjena kao prva pratilja za Miss Universe Hrvatske.

- Oduvijek sam voljela biti na pozornici i htjela sam se poboljšati u svemu što radim. Tako sam i pobijedila tremu koju sam imala vezano za javne nastupe i to mi je drago. A moje titule ljepote su definitivno pozitivno utjecale na moju karijeru i put. Uspjeh mi je došao od napornog rada i odlučnosti, i to mi je otvorilo mnoga vrata. Mislim da je to u redu jer sam se trudila za sve što sam postigla u životu - rekla je Katica.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dolazite jednom do dva puta godišnje u Hrvatsku, pričate hrvatski jezik, plesali ste naše plesove u Švedskoj, vezani ste uz svoju zemlju. Znači li to i da ne biste imali ništa protiv muža Hrvata? Otkrijte nam ljubavni status?

Ha, ha, tako je, ne bih imala ništa protiv. Mislim da je najvažnija osobnost, znači duša jedne osobe, ali i mentalitet. Poštovanje i podrška između partnera je nešto najljepše, a ja sam velika romantičarka i mislim da je to jako važno. Ljubavni status mi je da sam sretna. Bila sam puna obaveza u zadnje vrijeme, a on igra nogomet, tako da je nekad izazov uskladiti vrijeme.

Mislite li da biste u Hrvatskoj ostvarili jednaku karijeru da su vaši roditelji ostali ovdje, a ne preselili se u Švedsku. Pratite li našu estradu?

Mislim da ako ne istu, barem sličnu. I dalje bih imala iste želje koje bih nastojala ostvariti. Oduvijek sam sanjala velike snove i bila uzbuđena zbog života jer mislim da je najljepši dar i da je sve moguće ako vjerujete u sebe. Hrvatsku estradu i pratim i ne pratim. Nekad pogledam vijesti na internetu, a obožavam kad Hrvatska igra nogomet, osobito kad je Svjetsko prvenstvo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kakvi su vam planovi za dalje?

Ne želim nikad otkrivati puno o planovima, radije ih volim pokazati kad se ostvare. No mogu reći da radim stalno na sebi, svaki dan, i postajem najbolja verzija sebe. To mi je stalna motivacija.