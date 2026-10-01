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DIRLJIVA PJESMA

Hrvatske ruže predstavljaju novi singl i spot 'Nestali'

Piše 24sata,
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Hrvatske ruže predstavljaju novi singl i spot 'Nestali'
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Foto: PROMO
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Spot i pjesma zajedno donose poruku sjećanja na žrtve i podsjetnik na pitanje nestalih, uz apel svima koji imaju informacije o njihovoj sudbini da pomognu obiteljima koje godinama čekaju odgovore

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Sastav Hrvatske ruže predstavlja novi singl "Nestali", pjesmu posvećenu žrtvama i obiteljima koje još uvijek čekaju odgovore o sudbini svojih najmilijih.

Neno Ninčević potpisuje glazbu i tekst pjesme, dok je za aranžman zaslužan Tiho Orlić, s kojim je sastav već surađivao na pjesmi "Slikaj mi rodni kraj". Pjesma "Nestali" snimljena je u Splitu, u studiju Tomislava Mrduljaša, koji potpisuje produkciju pjesme. 

Videospot u režiji Jakova Sedlara sniman je na više lokacija povezanih sa stradanjem i povijesnim događajima, među kojima su Ovčara, Velepromet, Petrovačka dola, Macelj, lokacije u Sloveniji te Kevina jama u Radošiću. Pojedine kadrove videospota snimali su i članovi Hrvatskih ruža.

Foto: PROMO

Spot i pjesma zajedno donose poruku sjećanja na žrtve i podsjetnik na pitanje nestalih, uz apel svima koji imaju informacije o njihovoj sudbini da pomognu obiteljima koje godinama čekaju odgovore. Kako ističe autor Nenad Ninčević, cilj pjesme nije produbljivanje podjela, već doprinos pronalasku odgovora i miru obitelji koje još uvijek nemaju mjesto na kojem mogu zapaliti svijeću za svoje najmilije.

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