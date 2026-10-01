Aca Lukas uoči rasprodane Arene Zagreb: 'Moj koncert bit će bolji od nečijih šest...'

Aca Lukas u subotu, 3. listopada, stiže pred zagrebačku publiku, a uoči velikog koncerta ne skriva koliko je motiviran. Zagreb mu nije nepoznat teren – iza sebe ima brojne nastupe u hrvatskoj metropoli.

„Zagreb ima glazbeno dobro potkovanu publiku i ovdje sam nastupao toliko puta da jako dobro znam što ljudi očekuju od mene. Uvijek je dobra atmosfera, bilo da je riječ o klubu s tisuću ljudi ili dvorani s 15 tisuća, ali naravno da mi je drago kad se napuni velika dvorana”, rekao je Lukas u svom prepoznatljivom stilu, poručivši kako mu velika pozornica sama po sebi više nije senzacija, već mjesto na kojem se osjeća kao kod kuće.

„Ovo mi je 26. arena u karijeri – ja sam se na velike koncerte već navikao. Mogu vam odmah reći – moja jedna arena bit će bolja od nečijih šest“, poručuje Lukas kroz smijeh.

Foto: PROMO

Osvrnuo se i na činjenicu da će i zagrebačka Arena biti rasprodana, kao još jedna velika dvorana u nizu koju je uspio napuniti. U svom duhovitom i pomalo provokativnom stilu, Lukas nije želio od toga raditi veliku stvar, već je sve prokomentirao uz dozu ironije: „Pa dobro, ništa specijalno. Dvadeset šesta arena po redu. Kad ih imaš toliko iza sebe, čovjek se više ni ne uzbuđuje oko brojke.“

Iza ove, naizgled nonšalantne reakcije ipak stoji ozbiljan koncertni staž i desetljeća iskustva pred publikom. Zagreb je grad u kojem je Lukas već mnogo puta nastupao, a upravo zato kaže kako vrlo dobro zna što očekuje od zagrebačke publike, ali i što ona očekuje od njega.

Foto: Antonio Ahel

„Nisam došao u Zagreb da odradim još jedan nastup, nego da napravim 'haos'. Baš sam se naoštrio i jedva čekam izaći na pozornicu“, kaže Lukas, najavljujući koncert u kojem neće nedostajati njegovih najvećih hitova, energije i emocija.

Subota, 3. listopada, tako će u zagrebačkoj Areni biti još jedna velika koncertna večer za Acu Lukasa, koji u Zagreb dolazi s jasnom namjerom – napraviti atmosferu po kojoj će se koncert pamtiti. A ako je suditi prema njegovim najavama, brojka od 26 arena za njega je tek statistika, dok će pravu vrijednost večeri, kao i uvijek, odrediti publika.