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MEĐUNARODNI USPJEH

Hrvatski dokumentarac osvojio glavnu nagradu u Italiji: 'Iza jednog osmijeha' oduševio žiri

Piše 24sata,
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Hrvatski dokumentarac osvojio glavnu nagradu u Italiji: 'Iza jednog osmijeha' oduševio žiri
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Foto: PROMO
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Film redateljice Ene-Sanan Hdagha nagrađen je Golden Spike Awardom na Social World Film Festivalu, koji okuplja ostvarenja posvećena ljudskim pravima, migracijama i važnim društvenim temama

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Višestruko nagrađivani dokumentarni film Iza Jednog Osmijeha (Behind One Smile), redateljice i producentice Ene-Sanan Hdagha te producenata Jasmine Hdagha i Darija Domitrovića, nastavlja nizati uspjehe na svjetskim festivalima - osvojio je Golden Spike Award for Best Documentary, glavnu nagradu u dokumentarnoj konkurenciji međunarodnog Social World Film Festivala, održanog od 5. do 12. srpnja 2026. u Vico Equenseu na Sorrentskoj obali u Italiji.

Foto: PROMO

O nagradi je jednoglasno odlučio međunarodni žiri u velikoj i snažnoj konkurenciji filmova pristiglima iz cijeloga svijeta.

Film je bio uvršten u službenu natjecateljsku selekciju Documentary Week, programa posvećenog dokumentarnim ostvarenjima koja kroz autorski pristup otvaraju važna društvena pitanja. Social World Film Festival okuplja autore, filmske profesionalce i publiku oko filmova koji promiču ljudska prava, društvenu uključenost, migracije i druge suvremene društvene teme.

Foto: PROMO

Uoči početka festivala, filmska ekipa predstavila je Behind One Smile međunarodnim medijima na konferenciji za novinare održanoj tijekom 79. izdanja Cannes Film Festivala, u suradnji sa Social World Film Festivalom, čime je festivalski put filma dobio dodatnu međunarodnu vidljivost.

Foto: PROMO

- Zahvalni smo Cannes Film Festivalu i Social World Film Festivalu na pozivu i prilici da međunarodnim medijima predstavimo naš film. Posebno nas veseli što je Behind One Smile bio dio službene selekcije festivala koji u središte stavlja teme od iznimne važnosti za današnji svijet, a još više što je upravo na takvom festivalu osvojio glavnu nagradu. Vjerujemo da film nije samo prostor za umjetnost i emocije, nego i medij koji može potaknuti dijalog te podsjetiti na univerzalne vrijednosti poput humanosti, solidarnosti, empatije, ljubavi i mira - ističu producenti filma Ena-Sanan Hdagha, Jasmina Hdagha i Dario Domitrović (Embrio Production).

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