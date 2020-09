Influencer je pokrenuo raspravu nakon \u0161to je rekao kako ne podr\u017eava zagreba\u010dki Pride, a pripadnik je\u00a0LGBTQ zajednice. Pratitelji su ga po\u010deli ispitivati za\u0161to ne podr\u017eava Pride pa im je naposljetku objasnio.

<p><strong>Vanja Fotović </strong>(24), influencer i kuhar iz Zadra, na društvenim je mrežama postao pravi hit zbog osebujnog stila odijevanja. Mnogima je 'zapeo' za oko nakon što se već na pragu dvadesete podvrgnuo plastičnim operacijama. Na društvenim mrežama vrlo je aktivan, a naročito voli iznositi mišljenja i stavove. Vanja se sada oglasio povodom Povorke ponosa koja će za tri dana biti u Zagrebu. Izaziva kontroverzne rasprave, a većinom ih počinju oni koji ne pripadaju LGBTQ zajednici koja organizira 'Pride'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Influencer je pokrenuo raspravu nakon što je rekao kako ne podržava zagrebački Pride, a pripadnik je LGBTQ zajednice. Pratitelji su ga počeli ispitivati zašto ne podržava Pride pa im je naposljetku objasnio.</p><p>- Razvrat. Ne znam za što se prosvjeduje. Ako pričamo o pravima posvajanja djeteta ili ženidbe, majstore, idi u Amsterdam pa se ženi. Što se tiče djece, ja nikada nikome od LGBT populacije ne bih dao da posvajaju djecu. Ne zbog njih, nego zbog toga što bi to dijete proživljavalo, a to je pet puta veći teror koji si proživljavao ti kao ped*r kad si bio u tim godinama - objasnio je Vanja u videu na TikToku. </p><p>Fotović je najviše usredotočen na posvajanje djece među homoseksualnim parovima. Ne slaže se s tim, a govori kako njemu nikakva prava nisu uskraćena.</p><p>- Ja u životu ne bi tom djetetu dozvolio niti priuštio diskriminaciju, omalovažavanje i teror, duplo gori od onog terora koji sam ja proživljavao kad sam bio dijete. Empatija vam nije jača strana? - provokativno je rekao Vanja.</p><p>- Nitko me ne može uvjeriti da je gola guzica ili lizanje bradavica na Prideu nešto što se treba prihvatiti pod normalno. Što se tiče diskriminacije LGBT populacije, uzmite u obzir da svaki dan diskriminaciju proživljavaju autistično dijete, dijete s posebnim potrebama, debelo dijete i dijete koje nosi naočale pa mi recite da li jednog dana ti ljudi trebaju imati Pride? - dodao je Vanja kako bi pratiteljima pojasnio o čemu im priča pa zaključio: </p><p>- Ljubav uvijek, razvratno paradiranje po ulicama nikad.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong><br/> </p><p><br/> </p>