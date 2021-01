Mladi glazbenik Moreno Vukojević (28) iz Slavonskog Broda trenutno s adresom boravišta u Münchenu nastavlja oduševljavati svoje fanove. Sam dan prije kraja 2020. godine na glazbeno tržište izbacio je pjesmu 'Biološki rat' i na taj se način oprostio od godine koja će biti zapamćena po korona krizi.

- Trenutno sam u Njemačkoj, ovdje sam za sada našao svoju egzistenciju, radim dva posla dnevno i usput skladam. Pjesmu sam snimio ovdje kao i spot. Zahvaljujući reakcijama i broju pregleda na društvenim mrežama koji iz dana u dan rastu ja sam zadovoljan i vjerujem da sam uradio dobar posao - rekao je Moreno.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nova pjesma 'Biološki rat' jako je tvrda priča sa tvrdom podlogom u kojoj se nalazi čitav svijet, pa mogu slobodno reći svoje pravo na mišljenje sve ukupne bezizlazne situacije u kojoj se nalazimo, moj stav i gledište na sve možete čuti u pjesmi, vjerujem da su se mnogi poistovjetili sa ovom mračnom nam situacijom. Moram napomenuti drage ljude koji su uskočili u moj projekt 'Biološki rat', a to su Damir film kao video montaža, Niko studio München kao producent, i Vedran Vlanjić logo majstor.

- Kroz svoje pjesme, kao i uvijek, dajem osobno viđenje stvari i aktualnih zbivanja. Ovaj put repanjem sam 'prokomentirao' korona krizu koju smatram velikom predstavom vodećih lidera, vođa novog svjetskog poretka. Dakako, to je samo moje mišljenje i osvrt na trenutačni cirkus koji nas je zadesio, uz sve druge prirodne nepogode - rekao je Moreno.

Ovaj mladi glazbenik na svoj način je izrekao svoje mišljenje o pandemiji koja je zaustavila planet, no, ipak uvjeren u pobjedu dobra nad zlom. Moreno Vukojević u bavarskoj prijestolnici uspješno gradi svoju karijeru, ali i pomaže u prodaji slika svom ocu Josipu (61), poznatom hrvatskom akademskom slikaru.

Obitelj Vukojević je podrijetlom iz Slobodnice u Slavoniji. Tamo danas žive Josip i njegova supruga Elka, a njihovo je četvero djece krenulo svojim putem u svijet. Osim Morena, glazbom se bavi i njegova sestra Vedrana, a tu su još i brat Danijel i sestra Monika.

Moreno, kaže, dugo je odgađao odlazak iz Slobodnice, no kako nije bilo posla, na kraju je morao otići. To ga je pogodilo, jer je ostavio roditelje same, tim više jer je otac od rođenja gluhonijem, a i majka čuje jako slabo.

Moreno Vukojević pisanjem pjesama kao i freestaylom počinje se baviti od svoje 12. godine života. Piše dosta o svome životu u svakom tekstu je odrepan njegov život, no dosta je prepoznatljiv po socijalnim temama do sada je privukao pažnju s pjesmom 'Država' kao i 'Političari gnjide' u suradnji sa Vedranom Bađunom.

Njegove super kvalitete pisanja idu na raznolikost tekstova, nije samo u rep fazonima. Dosta je inspirativan i na komercijalni zvuk, kao i recimo rock i pop žanr.