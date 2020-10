Hrvoje Kečkeš: Kći Miša viče 'tata' kad me vidi na televiziji, ali to radi i kad mi netko sliči

Zagrebački glumac Hrvoje Kečkeš u novoj predstavi kazališta Kerempuh ‘Predsjednici&ca (Pretposljednja večera)’ igra Stipu Mesića, a između predstava, proba i brojnih obveza uživa s obitelji

<p>Kolinda Grabar-Kitarović na večeru zove Ivu Josipovića, Stipu Mesića, Franju Tuđmana i Josipa Broza Tita kako bi pronašli rješenje za spas Hrvatske. Sukus je to predstave 'Predsjednici&ca; (Pretposljednja večera)' koja će praizvedbu imati u subotu, 24. listopada.<br/> Kako stoji u najavi, našli su se kako bi 'udruženim snagama, a vođeni bogatim političkim iskustvom, pronašli recept za spas zabrinjavajuće hrvatske situacije'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ornela govori o predstavi 'Ja od jutra nisam stao'</strong></p><p>Aktualna i britka komedija ističe mnoge apsurde našeg društva te nas na duhovit način podsjeća na hrvatsku prošlost i sadašnjost, ali i upozorava na neizvjesnu budućnost.</p><p>Autori su Boris Svrtan i Tarik Filipović, koji i režira. U predstavi igraju Tarik Filipović (Tuđman), Ornela Vištica / Ana Begić Tahiri (Kolinda), Boris Svrtan (Tito), Hrvoje Kečkeš (Mesić), Siniša Miletić / Ivan Jončić (Josipović). Hrvoje Kečkeš (45) glumi Stipu Mesića, drugog predsjednika RH, imao je dva mandata, a 'vladao' je od 2000. do 2010. godine.</p><p>- Sve su to povijesne ličnosti, a na toj večeri za bolju budućnost počinje svašta, razne nesuglasice, ukrštavanje stavova, jedna politička svakodnevica - opisuje Kečkeš.</p><p><strong>Tema je aktualna, a politika i satira uvijek su zanimljive. Kakvi su dojmovi uoči praizvedbe?</strong></p><p>Atmosfera je bila super. Po tom ključu se sve i radilo, da bude dobro. Vremena su takva kakva jesu, to je jednostavno okarakteriziralo ovo vrijeme. Bili bismo malo ležerniji i opušteniji da okolnosti nisu takve, ali mislim da će sve biti dobro. Sad kreće predstava u život, a sudeći kako je publika pokupovala ulaznice, mislim da će to biti jedan dugi život.</p><p><strong>Vas je dopalo da glumite Mesića. Kakav je vaš doživljaj?</strong></p><p>On je predsjednik koji je imao duha. Prvi je nekako u tu funkciju uveo rasterećenost, a neki mu zamjeraju da je možda i pretjerao pa danas neki tu funkciju doživljavaju kao da je bez odgovornosti i bez prave težine. No to je tako zapisano, što ta funkcija može, a što ne. Je li to dovoljno, ne znam, ali puno zavisi i o stilu vođenja i ukusu. Imao je dva mandata, a i to nešto govori. Njegov lik se u predstavi temelji na šalama i vicevima, kao predsjednik je imao tu neku vrckavost, više ili manje uspješnu.</p><p><strong>I predstava je takva? Tematika ipak zvuči ozbiljno...</strong></p><p>Ali treba pružiti suprotan efekt, to je ipak komedija, želimo pobjeći od ozbiljnosti. Neke su stvari činjenično zastupane, a ovo je zabavno podsjećanje na sve. Cilj je zabaviti publiku, nije ovo biografska predstava, treba biti dobra zabava. Nije to psihološka i dubinska analiza likova.</p><p><strong>Kolinda Grabar-Kitarović, Stipe Mesić i Ivo Josipović moći će analizirati kako ste ih prikazali...</strong></p><p>Najavili su da će doći, jedino gospodin Josipović ima putovanje pa neće moći doći u subotu. Vidjet ćemo...</p><p><strong>Kako vi gledate na politiku?</strong></p><p>Mislim da ona treba služiti narodu, a ne da njime vlada. Kod nas se sve to malo pobrkalo. Političari su kod nas postali zvijezde, još samo fali da zaplešu u nekom showu, da i oni sudjeluju u ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Mislim da će nam biti bolje kad ćemo ih što manje gledati. Ali kod nas se svaki netko nekom obraća, uzvraća, mora nešto reći. Poštujem institucije, ali volio bih da je sve to uređenije.</p><p><strong>S Tarikom Filipovićem dugo surađujete, mnogi vas pamte po ulogama u seriji “Bitange i princeze”. Ovu predstavu i režira. Kakav je “šef”?</strong></p><p>Znamo se dugo godina, već je bio u Kerempuhu kad sam ja došao. Dovoljno je reći da smo prijatelji. Puno puta su nam se poslovni putevi susretali, čvrsto smo jedan uz drugog. Tarik je odličan kolega, ali i vrhunski prijatelj. U svakom trenutku sam se mogao osloniti na njega, nikad nisam trebao tražiti pomoć jer bi se on sam prije ponudio.</p><p><strong>Što nakon ove predstave?</strong></p><p>Čim ovo završi, krećemo s radom na novoj predstavi, Molièreov ‘Škrtac’ Dore Ruždjak Podolski. Ima tu i nekih snimanja, sve sporadično, uz poštovanje svih mjera. Malo je teže, to je takva sezona, ali u pogonu smo.</p><p><strong>Kako ste snašli u ovom vremenu i okolnostima s obzirom na pandemiju i sve mjere?</strong></p><p>Strpljivo i pažljivo se držim svih mjera. To je sada tako, mogu pričati ljudi da smo mogli ovako ili onako, ali ‘ajmo poslije analizirati. Ne smijemo u ovim trenucima biti sebični, trebamo misliti na druge. Trebamo sada to izgurati, valjda nam je to tako suđeno. Iz straha i panike ima puno teorija, ja tome nisam sklon. Ne želim ulaziti sad tko je u pravu, a tko nije, ali može doći do dramatičnih situacija. Zato se sad treba pridržavati pravila i to izgurati...</p><p><strong>Kći Miša uskoro će napuniti tri godine...</strong></p><p>Da, nažalost, bit će uskraćena za veliku proslavu, ali najvažnije je da smo zajedno. Obitelj je, nasreću, dobro. Miša je krenula u vrtić, krenule su boljke s imunitetom, dva tjedna vrtića, pa tri, četiri dana kod kuće. Kad me vidi na ekranu, odmah viče ‘tata’, ali to viče i kad je netko samo sličan meni. Nabila mi je sad tempo zbog toga, nadam se da neće imati prevelika očekivanja.</p><p><strong>Poznati ste kao veliki dinamovac. Idete li na utakmice, kako komentirate trenutačnu situaciju?</strong></p><p>Gledam sve, pratim utakmice, kao i reprezentaciju. Nažalost, i kod mene je nestalo emocija, otupile se, muka se nastavlja. Ne može nestati ljubav prema Dinamu, ali zbog čudnih odluka i netransparentnosti je došlo do ravnodušnosti. Taman kad se malo ukaže sunce, jednim potezom sve unište. Tako je bilo s Bjelicom kao trenerom prve momčadi, Jovičevićem kao trenerom juniora. Meni to izgleda kao samoubojstvo. I sa stadionom je ista priča, rupa bez dna. Ovakvo stanje odgovora strukturama, 15 puta ga farbati, 14 puta mijenjati stolice. Ispravan stadion nema dodatnih ulaganja pa nikog ne zanima.</p>