Hrvoje Šalković bio je u Potjeri, evo na kojem je pitanju zapeo

Književnik Hrvoje Šalković natjecao se u prošloj epizodi kviza 'Potjera', gdje je tijekom minute brzih pitanja osvojio 2000 eura. Lovkinja Morana Zibar ponudila mu je nižu ponudu od 1000 eura i višu od 7000 eura, a on se kao debitant odlučio se za višu.

- Obećao sam sinu da ću, ako ikada dođem ovdje, uzeti višu ponudu - rekao je.

Točno je odgovorio na prva četiri pitanja, a zatim je je, kao i lovkinja, pogriješio. Na pitanje: 'Koja su dva atletičara rođena u gradovima udaljenima 15-ak kilometara?', oboje su odgovorili 'Usain Bolt i Ben Johnson', a točan odgovor bio je 'Emil Zatopek i Jan Železny'.

- Koji je najtočniji hrvatski prijevod španjolskog nacionalnog jela patatas bravas? - glasilo je sljedeće pitanje na koje je Šalković odgovorio 'pečeni krumpir', dok je točan odgovor bio 'ljuti krumpiri'. Morana je točno odgovorila.

Šalković je potom odgovorio na još dva pitanja i plasirao se u završnu potjeru, u kojoj su mu se pridružili suigrači Lucijan i Boris. Trojac se natjecao za ukupni iznos od 10.500 eura. Imali su tri koraka prednosti, no uspjeli su točno odgovoriti na samo šest pitanja.

- Ne bih znala odgovore na dosta vaših pitanja - rekla je Morana kad je došla pred ekipu, no ipak joj je trebalo svega minutu i 20 sekundi da ih sustigne.

- Bili smo u grču, nismo bili dobri, previše smo taktizirali. Energetski smo bili jako slabi - rekao je Šalković na kraju emisije.

- Svom sinu govorim već godinama da nije frajer onaj koji se razmeće novcem i skupim automobilima, nego onaj tko rastura u Potjeri, a to je Morana - zaključio je.

Šalkovićeva bivša partnerica, Ana Gruica Uglešić, uoči emitiranja emisije oglasila se na društvenim mrežama.

- Tata je večeras kapetan u POTJERI - 18:10h!!! Kakav god rezultat bio - i Marat i ja smo ponosni do neba i imaš našu potporu, jer mi znamo koliko ti znaš i što znaš! Bravoooo, tata!!! Idemo dalje. Samo jako - napisala je.

Gruica i Šalković bili su u vezi od 2014. do 2017., a zajedno su nastavili odgajati sina Marata Ivana. Ona se 20. kolovoza 2018. udala za splitskog psihijatra Borana Uglešića, a u kolovozu 2023. sudbonosno da izrekli su i u crkvi. Šalković je ranije rekao kako njihovi odnosi funkcioniraju toliko dobro da mu je o tome čak i neugodno govoriti.

