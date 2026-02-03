Ćolić nakon što su mu na kuću bacili bombu: U Zagrebu sam

Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo izvještaj policije, izjavio je glazbenik Zdravko Čolić (74).

Foto: Dario Horvat

Podsjetimo, srpski mediji su objavili kako je u ranim jutarnjim satima nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu u dvorište luksuzne vile Zdravka Čolića na beogradskom Dedinju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:10 Beograd: Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba | Video: 24sata/pixsell

Srpski mediji pisali su kako je na objektu i vozilima nastala velika materijalna šteta. Policija i tužiteljstvo provode očevid, a istražuje se mogućnost da je napadač pogriješio metu te da je pravi cilj bio neki od susjednih objekata. Istraga je u tijeku.