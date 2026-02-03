Obavijesti

Komentari
SLUŽBENA IZJAVA

Ćolić nakon što su mu na kuću bacili bombu: U Zagrebu sam

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ćolić nakon što su mu na kuću bacili bombu: U Zagrebu sam
Foto: Dario Horvat

Glazbenik je otkrio kako je trenutačno u Zagrebu gdje dovršava posljednje pjesme za novi album. No otkrio je kako je u Beogradu sve u redu i da su svi dobro

Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo izvještaj policije, izjavio je glazbenik Zdravko Čolić (74).

Foto: Dario Horvat

Podsjetimo, srpski mediji su objavili kako je u ranim jutarnjim satima nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu u dvorište luksuzne vile Zdravka Čolića na beogradskom Dedinju.

Srpski mediji pisali su kako je na objektu i vozilima nastala velika materijalna šteta. Policija i tužiteljstvo provode očevid, a istražuje se mogućnost da je napadač pogriješio metu te da je pravi cilj bio neki od susjednih objekata. Istraga je u tijeku.

Izvori bliski istrazi navode da pjevač vjerojatno nije bio u kući u trenutku eksplozije, ali još uvijek nema službene potvrde o kretanju obitelji, piše Telegraf
