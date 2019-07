Htio je biti političar, a karijeru je započeo u crkvenom zboru...

Veselim se što ćemo se svi skupa sutra vidjeti, rekao je prije nekoliko tjedana Mick Jagger (76), uoči koncerta na 'No filter' turneji legendarnih Rolling Stonesa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Frontmen kultnog rock and roll benda nedavno je operirao srce, zbog čega je turneja prvotno odgođena. Ipak, neuništivi Jagger se krajem lipnja prvi put nakon operacije, u Chicagu popeo na pozornicu i po ustaljenom običaju, oduševio sve obožavatelje. Svojim plesnim pokretima i specifičnim glasom ponovno je osvojio obožavatelje i potvrdio svoj status glazbenog velikana.

Foto: Instagram Rokerska legenda danas slavi 76. rođendan. Punog imena Michael Phillip Jagger, rođen je 1943. u engleskom gradu Dartfordu, kao sin učitelja tjelesnog i frizerke. Ima brata Chrisa (71), koji je također glazbenik. Mick je propjevao praktički prije nego li je naučio pričati. Interes za glazbu pokazivao je od malih nogu. Pjevao je u crkvenom zboru. Pohađao je gimnaziju, a onda krenuo na fakultet u Londonsku školu ekonomije. Tada je sanjao da će jednog dana biti političar ili novinar. Istodobno, razvijao je sve dublju i čvršću ljubav prema glazbi.

Foto: Instagram Gitarist Stonesa, Keith Richards (75) i Jagger prijatelji su od malih nogu. Skupa su išli u osnovnu školu.

- Znali smo se od djetinjstva, ali zbližili smo se kao tinejdžeri na željezničkom kolodvoru u Dartfordu. Mick je nosio ploče Muddyja Watersa, bluzera kojeg sam obožavao - opisao je Keith kako se počeo družiti s Jaggerom.

Upisali su različite srednje škole pa zahladili odnos na desetak godina. Dvojica školskih kolega slučajno su se ponovno sreli 1962. u vlaku. Shvatili su da imaju zajednički interes prema rock 'n' rollu s bluesom. Richards i Jagger tad su osnovali 'The Rolling Stonese'.

Foto: Instagram Prvi debitantski singl benda 'Come on' objavili su godinu kasnije, a 1964. izašao je prvi debitantski album 'The Rolling Stones'. Jagger i Richards tad su bili cimeri, živjeli u trošnom londonskom stanu i svirali za režije. Planetarna popularnost koju je bend stekao kroz godine donijela je Jaggeru život o kakvom je mogao samo sanjati.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Obilje alkohola, seksa, droge i rock 'n' rolla obilježili su njegovu bogatu glazbenu karijeru i buran život pod svjetlima reflektora. Dvaput se ženio, ima čak osmero djece s pet različitih žena, a već je postao djed i pradjed.

- Mick je seksualni manijak i predator. Stalno me je varao. Nije si mogao pomoći jer je ovisan o seksu – opisala je bivšeg supruga manekenka Jerry Hall (62).

Jaggerova terapeutkinja u jednom je intervjuu izjavila kako je pjevač ovisan o seksu, koji mu vraća energiju i mladost.

- Ne može biti vjeran - rekla je, a onda i sama s Jaggerom završila pod plahtama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je jednom prilikom priznao da je spavao s više od 4.000 žena, među kojima je i Mandy Smith (49). Legendi rock 'n' rolla postala je ljubavnica sa svega 14 godina. Kada je napunila 18, Jagger ju je oženio, a onda se od nje i razveo već iduće godine.

Danas Jagger na rođendanskoj torti gasi 76 svjećica, a svojim nastupima te osebujnim glasom i stasom još uvijek uveseljava brojne fanove diljem svijeta. S bendom je u sklopu 'No filter' turneje nastupio u Denveru, Chicagu, Seattleu, Santa Clari, Jacksonvilleu, New Orleansu i brojnim drugim gradovima. Danas Stonesi nastupaju u kalifornijskom gradu Glendaleu, a turneju će zatvoriti nastupom u Miamiu.

POGLEDAJTE VIDEO: