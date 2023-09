Hugh Jackman i Deborra-Lee su prije braka sklopili pakt, sad se razvode: 'Je li ovo loše za nas?'

Glumac Hugh Jackman (54) i njegova supruga Deborra-Lee Furness (67) nedavno su objavili da se razvode nakon 27 godina braka i šokirali javnost. Hugh je nedavno viđen u New Yorku bez prstena, a na pitanje o razvodu koje su mu postavili fotografi je rekao: 'Mislim da nije u redu da o ovome govorim na ulici, teško je vrijeme trenutno, cijenim vaš interes'.

Foto: Instagram

Kako pišu strani mediji, Hugh i Deborra su sklopili pakt prije nego što su se vjenčali.

- Od samog početka rekli smo da ćemo jedno drugo pitati: 'Je li ovo dobro ili loše za naš brak?' Ili, sada kada imamo djecu: 'Je li ovo dobro ili loše za našu obitelj?'. Sklopili smo taj neki pakt da ćemo uvijek tako raditi - otkrio je glumac Hugh za WHO magazin 2019. godine.

Iste godine je Jackman otkrio koji je ključ sretnog braka. Kako je tada rekao, najbitnija je intimnost.

- Bez sumnje, to je najvažnija stvar. Ljudi govore o intimnosti i pretpostavljaju da to znači u spavaćoj sobi. Naravno da je to tako, ali zapravo, intimnost je ustvari sposobnost da smo u stanju sve dijeliti zajedno - dobro, loše, strahove, uspjehe. Deb i ja smo to imali od početka. Uvijek smo bili potpuno svoji jedno s drugim - rekao je za People.

Foto: Oscar Martin/DPA/PIXSELL

Izvor blizak paru je za Page Six rekao kako je njihov razvod bio očekivan te da probleme imaju već duže vrijeme.

- To se dogodilo prije nekog vremena, prijatelji i obitelj su znali za to. Problemi među njima postoje već neko vrijeme, počeli su čak i prije nego što se Hugh vratio na Broadway u veljači 2022. godine glumeći u predstavi 'The Music Man'. Deb nije bila često na probama, a na nekima je čak drijemala - rekao je izvor i dodao da su u posljednje vrijeme bili samo cimeri koji su živjeli zajedno.

Hugh i Deborra zajedno imaju dvoje djece, Oscara (23) i Avu (18).

Foto: Profimedia/Pool

