Obavijesti

Show

Komentari 0
TVRDI DA JE BIO NEODGOVORAN

Hugh Jackman progovorio o borbi: Šest puta sam imao rak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Hugh Jackman progovorio o borbi: Šest puta sam imao rak
5
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

U emisiji 'The Howard Stern Show' progovorio je o svojoj borbi s karcinomom kože

Holivudski glumac Hugh Jackman (57), najpoznatiji kao 'Wolverine', nekoliko puta se suočio s teškom dijagnozom. U emisiji 'The Howard Stern Show' progovorio je o svojoj borbi s karcinomom kože, za što krivi mladost pod australskim suncem.

GALERIJA SAVRŠENSTVA FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad
FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad

- Imao sam oko šest karcinoma kože. Postoje tri vrste. Melanom, najgori. Planocelularni također nije sjajan. Ja sam imao bazocelularni karcinom - ispričao je pa je objasnio i što točno znači njegova dijagnoza.

A premiere for the film Song Sung Blue during AFI Fest in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Nitko nikada nije umro od toga u povijesti planeta, ali to je rak i on raste. A ako ga se ne riješite, može ući u kosti, pa morate ukloniti kost - rekao je.

DUGO SE SKRIVALI Hugh Jackman je na premijeri filma potvrdio vezu s kolegicom
Hugh Jackman je na premijeri filma potvrdio vezu s kolegicom

Svjestan je i da će se u budućnosti vjerojatno ponovno morati boriti s posljedicama štetnog UV zračenja, jer mu je liječnik rekao kako rak kože nastaje 25 godina prije pojave vidljivog karcinoma.

- Dovoljno je da ste samo jednom izgorjeli na suncu - rekao je.

Priznao je da je bio neodgovoran kada je u pitanju zaštita od sunca i išao se sunčati čak i nakon što se prvi put izliječio.

AFI FEST 2025 Song Sung Blue World Premiere
Foto: Nina Prommer

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup
NAJAVIO KRAJ GLAZBENE KARIJERE?

Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup

Pjevač je Facebook objavom potaknuo nagađanja o kraju karijere. Obožavatelji i kolege odmah su reagirali porukama podrške i molbama da ne odustaje
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Maja Šuput ponovno raznježila obožavatelje: Evo i čime...
DRILJIVA PORUKA

Maja Šuput ponovno raznježila obožavatelje: Evo i čime...

Iako je riječ o vrlo jednostavnoj objavi bez velike pompe, mnogi su njeni pratitelji zaključili da baš takve iskrene i privatne geste najviše govore o karakteru i toplini popularne pjevačice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025