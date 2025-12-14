Hugh Jackman progovorio o borbi: Šest puta sam imao rak

Holivudski glumac Hugh Jackman (57), najpoznatiji kao 'Wolverine', nekoliko puta se suočio s teškom dijagnozom. U emisiji 'The Howard Stern Show' progovorio je o svojoj borbi s karcinomom kože, za što krivi mladost pod australskim suncem.

- Imao sam oko šest karcinoma kože. Postoje tri vrste. Melanom, najgori. Planocelularni također nije sjajan. Ja sam imao bazocelularni karcinom - ispričao je pa je objasnio i što točno znači njegova dijagnoza.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Nitko nikada nije umro od toga u povijesti planeta, ali to je rak i on raste. A ako ga se ne riješite, može ući u kosti, pa morate ukloniti kost - rekao je.

Svjestan je i da će se u budućnosti vjerojatno ponovno morati boriti s posljedicama štetnog UV zračenja, jer mu je liječnik rekao kako rak kože nastaje 25 godina prije pojave vidljivog karcinoma.

- Dovoljno je da ste samo jednom izgorjeli na suncu - rekao je.

Priznao je da je bio neodgovoran kada je u pitanju zaštita od sunca i išao se sunčati čak i nakon što se prvi put izliječio.

Foto: Nina Prommer