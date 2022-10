Hugh Jackman vraća se kao Wolverine u filmu 'Deadpool 3'

Hugh Jackman (53) vratit će se kao Wolverine u 'Deadpool 3' objavio je Ryan Reynolds (45) na svojim društvenim mrežama u utorak poslijepodne. Film ima i službeni datum izlaska: 6. rujna 2024.

- Moramo ostati vjerni liku, pronaći novu dubinu, motivaciju, smisao. Svaki 'Deadpool' treba se istaknuti i izdvojiti. To je nevjerojatan izazov koji me tjera da dobro razmislim - komentirao je Ryan u najavi te se okrenuo i upitao Jackmana: - Hej, Hugh, želiš li još jednom glumiti Wolverinea? - . Na to je drugi glumac, naravno, odgovorio potvrdno.

Shawn Levy, koji je s Reynoldsom snimio 'Free Guy' i 'The Adam Project', režirat će i 'Deadpool 3'. Projekt će se službeno pridružiti Marvelovom filmskom svemiru nakon što je Disney kupio '20th Century Fox'.

Rhett Reese i Paul Wernick, koji su napisali prva dva filma 'Deadpool', sada su potpisali i treći.

Posljednji put kada su obožavatelji X-Mena vidjeli Jackmana kao Wolverinea bilo je u filmu 'Logan' iz 2016. godine, redatelja Jamesa Mangolda. Wolverine je slavno umro na kraju filma, a Jackman je više puta izjavio da je film bio njegov labuđi pjev u toj ulozi. No, zato nije jasno kako će se pojaviti u 'Deadpoolu 3'.

No, kao što je predsjednik Marvel studija Kevin Feige nedavno rekao za Variety: - sve je moguće u multiverzumu - piše Variety.

