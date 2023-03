Hugha Granta napali zbog lošeg ponašanja prema voditeljici: 'Ponio se kao glupan, užasno!'

Glumac Hugh Grant (62) naljutio je gledatelje Oscara, koji su kritizirali njegovo ponašanje prema voditeljici i plus size manekenki Ashley Graham (35).

Hugh nije bio nimalo oduševljen što je morao dati intervju za ABC televiziju pa je tako na pitanje voditeljice za koga navija ove godine na Oscarima, glumac odgovorio: 'Za nikog posebno'.

Pitala ga je i za odijelo koje je nosio, a on je odbijao reći tko je dizajnirao njegov outfit.

- Nosim samo moje odijelo. Ne mogu se sjetiti tko ga je krojio - rekao je.

Ashley ga je pohvalila i zbog uloge u filmu 'Knives Out: Glass Onion', a on je na to samo rekao:

- Pa jedva sam u filmu. U njemu sam možda tri sekunde.

Voditeljica je pokušavala razvedriti neugodnu situaciju te ga nastavila ispitivati pitanja u nadi da će intervju ipak dobro proći. Spomenula je kako se pojavio na dodjeli i kako mu je bilo zabavno, a on je komentirao da mu i nije bilo toliko zabavno.

Ubrzo su se na društvenim mrežama počele nizati kritike na račun Hugha Granta jer se gledateljima nije svidjelo njihovo ponašanje.

- Hugh Grant je najveći glupan zbog ovog intervjua. Ako ne želiš biti tamo, idi kući. Najgori intervju na Oscarima ikad - poručio je gledatelj.

- Oscar za tipa koji definitivno ne želi biti tamo ide Hughu Grantu - dodao je drugi.

- Čini se da je Hugh Grant šokiran jer ga ispituju pitanja tijekom intervjua - još je jedan od komentara.

