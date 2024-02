Huljić nam otkrio: Baby Lasagna i ja radit ćemo skupa! Oduševio me, morao sam mu se javiti...

Mi smo zapravo jako slični. On spada u kategoriju čovjeka kao što sam ja. Pametan, pristojan, ekscentričan i jako talentiran, govori nam Tonči Huljić o mlađem kolegi Marku Purišiću, poznatijem kao Baby Lasagna. Kaže da ga je Istrijan oduševio s pjesmom, a kad je čuo kako hvali njegovu Madre Badessu, Tonči mu se morao javiti.

- Pričali smo o piću, hrani, njemu i njegovoj pjesmi - dodaje Huljić.

Njihov razgovor završio je snimanjem reklame za Tončijev brend alkoholnih pića. Huljić kaže kako mu je Baby Lasagna svojom pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim'' favorit na Dori.

POSLUŠAJTE PJESMU BABY LASAGNE:

- Siguran sam da će ostvariti sjajan plasman - kaže Tonči.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Nakon reklame, njihova suradnja će se nastaviti i na festivalu Melodije Jadrana.

- Pridružit će nam se i Pijero. Bit će sjajno - kaže nam.

Huljiću, tati-mati hrvatske glazbene scene, Pijero je zapeo za oči tijekom njegove prve izvedbe u ''Superstaru'', gdje je Tonči bio član žirija. Tonči ga je nakon showa uzeo pod svoje i dao mu pjesmu ''Da me malo srića stigne''.

Foto: Privatni album

- Nisam pjesmu držao u ladici. Nemam pjesme na lageru, ja to tako ne radim. Prvo biram izvođača, pa onda pjesmu. Pazim i kojoj se publici obraćamo, nisu više pjesme za sve generacije. U Pijeru sam vidio da on može pjevati nešto što ja volim raditi. Starija glazba se sad provlači kroz moderne klape, ali Pijeru to ne treba. On može biti sam na pozornici. Od njega radim autohtonu verziju solista - objasnio nam je Huljić svojedobno.