Huljićeva kći: Tati zadnjem sve pokažem, ne volim da se petlja

Iako Hana Huljić (29) dolazi iz poznate glazbene obitelji, kći Tončija (57) i Vjekoslave Huljić (55) se, kako kaže, 'bojala predrasuda' koje joj donosi hrvatska glazbena scena. Nedavno je predstavila prvu pjesmu 'Alisa', a sad je izdala i drugi singl pod nazivom 'Noć bez snova'.

Za RTL Exkluziv otkrila je kako bi voljela glazbenu karijeru nastaviti, ali i pokušati izvan granica Hrvatske da nije, kako kaže, opterećena imenom ni prezimenom nego da se vidi njezin rad i ttud. U djetinjstvu ju je najviše iritirano jedno pitanje.

- Od malene se sjećam da su me ljudi pitali hoću li biti nova pjevačica Magazina, ja sam se stalno ljutila i govorila im 'Ne' - rekla je Hana koja za savjet uvijek prvo pita brata.

- Tata je zadnji na redu - kaže uz smijeh. Hana uz klasiku, pop pjesme i orkestracije, piše i pjesme za dječje predstave, te iza sebe već ima tri suradnje s Teatrom 'Gavran', tako joj je i jedan od planova napisati i dječji mjuzikl. Zbog prezimena je dugo odgađala solo karijeru.

- Tati sam više puta morala objašnjavati da me nije briga hoće li netko imati negativan komentar na račun toga što dolazim iz poznate obitelji. Bojao se reakcija i podbadanja. Ne zato što je njemu stalo do nečijih komentara, nego zato što se postavio zaštitnički i htio me poštedjeti takvih situacija. No po tome ni ja ni brat ne bismo trebali raditi ništa u životu i nikad ne pokušati ništa iz straha od negativnih komentara. Cijeli sam se život opterećivala time, no više me uistinu nije briga. Došla sam do neke granice i jednostavno se prestala brinuti. Time se bavim i to jesam i ne planiram se skrivati. Valjda je to i stvar odrastanja - poručila je nedavno Hana za Tportal.

