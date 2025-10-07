Obavijesti

SLOMLJENI U ZAKLADI RUKAVINA

Humanitarci u suzama zbog Halida: Uvijek se rado odazivao na koncerte u čast našoj Ani

Piše Bojana Mrvoš,
Zagreb: 9. koncert Želim život za Zakladu Ana Rukavina | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Halid Bešlić redovno se odazivao pozivu Zaklade Ana Rukavina da pjeva na njihovim humanitarnim koncertima za pomoć oboljelima. Prošli tjedan su mu poslali pismo za brzo ozdravljenje. Pjevao je "za nafaku", rekao je

Jako nas je potresla smrt gospodina Bešlića, besplatno je pjevao na gotovo svim našim humanitarnim koncertima, uvijek nam se rado odazivao, i želio pomoći. Gospođa Marija Rukavina je danas u suzama, jako ju je pogodila vijest o Halidovoj smrti, rekla je za 24sata Sandra Zeljković, voditeljica ureda Zaklade Ana Rukavina, osnovane 2007. sa ciljem proširenja Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i podizanja svijesti o važnosti darivanja matičnih stanica za liječenje teških bolesti poput leukemije, limfoma i drugih bolesti krvi.

Zaklada je osnovana u čast Ane Rukavine, mlade novinarke preminule od leukemije godinu ranije, koja je uoči svoje smrti u javnost objavila potresno pismo naslova "Želim život", osvješćujući javnost o nedostatku dobrovoljnih darivatelja koštane srži u Hrvatskoj. Na čelu Zaklade od početka je Marija Rukavina, Anina majka. 

- Ona i Halid su dobri prijatelji, i gotovo vršnjaci, i jako joj je teško danas. Sve nas je duboko potresla ova tužna vijest. Prije tjedan dana smo gospodinu Halidu i njegovoj dragoj supruzi Sejdi poslali pismo zahvale za sve što je za nas tako srčano učinio, te mu zaželjeli brz oporavak, otkriva Zeljković. 

- Pjevao je na najmanje pet naših koncerata, bez ijedne lipe odnosno centa naknade, spremno se odazivajući na naše pozive. Zvali smo ga i prošle godine, ali se ispričao turnejom u SAD-u, inače bi sigurno bio došao. Divan čovjek, jednako kao i njegova supruga Sejda, prekrasni ljudi, nastavlja voditeljica ureda Zaklade. 

Halid Bešlić je općenito bio veliki humanitarac, pjevao je u brojne dobrotvorne svrhe. Pjevao je vojnicima i građanima u opkoljenom Sarajevu, u kojem je ostao za vrijeme rata, pjevao je i za brojne humanitarne projekte u BiH i Hrvatskoj te drugdje. Znao je reći da pjeva i "za nafaku" - da zaradi nešto što će ponijeti na "onaj svijet". 

