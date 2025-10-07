Humanitarci u suzama zbog Halida: Uvijek se rado odazivao na koncerte u čast našoj Ani

Jako nas je potresla smrt gospodina Bešlića, besplatno je pjevao na gotovo svim našim humanitarnim koncertima, uvijek nam se rado odazivao, i želio pomoći. Gospođa Marija Rukavina je danas u suzama, jako ju je pogodila vijest o Halidovoj smrti, rekla je za 24sata Sandra Zeljković, voditeljica ureda Zaklade Ana Rukavina, osnovane 2007. sa ciljem proširenja Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i podizanja svijesti o važnosti darivanja matičnih stanica za liječenje teških bolesti poput leukemije, limfoma i drugih bolesti krvi.

Zagreb: Na glavnom Trgu održan koncert Želim život za zakladu Ana Rukavina | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Zaklada je osnovana u čast Ane Rukavine, mlade novinarke preminule od leukemije godinu ranije, koja je uoči svoje smrti u javnost objavila potresno pismo naslova "Želim život", osvješćujući javnost o nedostatku dobrovoljnih darivatelja koštane srži u Hrvatskoj. Na čelu Zaklade od početka je Marija Rukavina, Anina majka.

Zagreb: Osobe iz javnog života na 12. humanitarnom koncertu Želim život | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ona i Halid su dobri prijatelji, i gotovo vršnjaci, i jako joj je teško danas. Sve nas je duboko potresla ova tužna vijest. Prije tjedan dana smo gospodinu Halidu i njegovoj dragoj supruzi Sejdi poslali pismo zahvale za sve što je za nas tako srčano učinio, te mu zaželjeli brz oporavak, otkriva Zeljković.

Zagreb: Na glavnom Trgu održan koncert Želim život za zakladu Ana Rukavina | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Pjevao je na najmanje pet naših koncerata, bez ijedne lipe odnosno centa naknade, spremno se odazivajući na naše pozive. Zvali smo ga i prošle godine, ali se ispričao turnejom u SAD-u, inače bi sigurno bio došao. Divan čovjek, jednako kao i njegova supruga Sejda, prekrasni ljudi, nastavlja voditeljica ureda Zaklade.

Halid Bešlić je općenito bio veliki humanitarac, pjevao je u brojne dobrotvorne svrhe. Pjevao je vojnicima i građanima u opkoljenom Sarajevu, u kojem je ostao za vrijeme rata, pjevao je i za brojne humanitarne projekte u BiH i Hrvatskoj te drugdje. Znao je reći da pjeva i "za nafaku" - da zaradi nešto što će ponijeti na "onaj svijet".