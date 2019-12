Humanitarni Milijunaš: Janjić i Kečkeš osvojili 125.000 kuna...

Nastupom zvjezdane četvorke koja je imala, ima ili će imati zapažene uloge u serijama, u emisiji je prikupljeno ukupno 157.000 kuna. Novac je namijenjen humanitarnoj akciji 'Uz nas niste sami: Za osmijeh u srcu', koju je HRT, u suradnji s udrugom Smiješak za sve i Savezom društava Naša djeca Hrvatske, posvetio djeci kojoj je potrebno osigurati dugotrajno liječenje u Osijeku i Rijeci te odraslima s teškoćama kretanja i intelektualnim teškoćama koji borave u Centru za rehabilitaciju Stančić.

Zvjezdanim parovima na poznatom putu do milijuna, uz 'pitaj publiku' i 'pola-pola', džokeri 'zovi' bili su lovci iz kviza Potjera Morana Zibar i Krešimir Sučević Međeral.



Sandra Lončarić i Marko Cindrić, prvi 'ubojiti duo' specijala humanitarnog karaktera, zajedno uz Tarika glume u četverodijelnoj dramskoj seriji Nestali scenarista Joška Lokasa i redatelja Kristijana Milića. Priča o šestorici hrvatskih vojnika koji su desetak dana uoči Oluje nakon manje vojne operacije ostali iza neprijateljskih linija, odsječeni od ostatka svoje jedinice, premijerno će biti prikazana 2020. godine. Također, Sandra glumi i u seriji Novine redatelja Dalibora Matanića.

Par je zapeo na pitanju za 16.000 kuna, a tražilo se ime glumca koji je otpjevao i "odbubnjao" pjesme Srđana Sachera na njegovu povratničkom albumu "Biser, ambra, jantar". Među ponuđenim imenima bili su Sreten Mokrović, Slavko Sobin, Franjo Kuhar i Filip Riđički.

Marko je izjavio kako misli da Slavko ne svira bubnjeve. Sreten, s kojim je, kaže, radio na nekoliko predstava, nikada se pak nije pohvalio vještinom sviranja bubnjeva. Usto je dometnuo i kako nema saznanja za Franju, ali da mu je itekako poznat Filipov glazbeni angažman.



- Rokamo ili uzimamo džoker? Ajmo mi s tri komada prema milijunu, rekao je Sandri. Ipak, Sandra je iz opreza htjela upotrijebiti džoker "pola-pola". Nakon izbora sužena na Kuhara i Riđičkog nedoumice više i nije bilo. Par je točnim odgovorom osvojio iznos koji ga je dijelio od prelaska drugoga praga.

No već na idućem pitanju zatražio je i džoker 'zovi'. Ako je na japanskom jeziku pjesma 'ka', a ples 'bu', umijeće je 'ha', 'ra', 'ki' ili 'ri'? Pitali su Krešu kojega osim iz Potjere pamtimo i po nastupima u 8. sezoni showa Zvijezde pjevaju. Za Krešu je to bio 'piece of cake' pa su, bezrezervno mu poklonivši povjerenje, odgovorom 'ki' osvojili 32.000 kuna.

Na pitanju za dvostruko viši iznos trebali su znati (ili pogoditi) je li Beaumarchais, Cyrano, Jarry ili Moliere napisao komediografsku trilogiju Almaviva. Odmah su se odlučili zatražiti pomoć publike koja je najviše glasova, njih 51 posto, dala Moliereu. Ujedno je to bio i njihov konačni odgovor, no točan - Beaumarchais, onaj je kojemu je publika 'poklonila' najmanje, samo šest posto glasova.

Nakon Sandre i Marka, koji su svojim nastupom donirali 32.000 kuna, red je došao na Natašu Janjić Medančić i Hrvoja Kečkeša. Natašu trenutačno imamo prilike gledati u dramskoj seriji General Antuna Vrdoljaka o životnom putu hrvatskoga generala Ante Gotovine, a Hrvoja, jednog od Tarikovih najvećih suboraca na kazališnim daskama, gledali smo u dramsko-humorističnoj seriji Crno-bijeli svijet Gorana Kulenovića.



-Hoćemo 'pola-pola'?, bio je Natašin upit nakon kojega je par na 11. pitanju ipak odlučio riskirati rekavši da su Grenland, a ne Azore, Island ili Kubu Sjedinjene Američke Države poželjele kupiti 1946. i 2019. godine. Hrabrošću i točnim odgovorom stigli su do pitanja za 125.000 kuna.

U kojem se gradu već tradicionalno 30. lipnja dočekuje pola Nove godine? Je li riječ o Malom Lošinju, Korčuli, Pagu ili Rabu? Iako je Hrvoju "zvonila" Korčula, nije bilo pretjerane dvojbe - na red je došao poziv Morani. Popularna lovkinja također je rekla Korčula, uz napomenu kako ne bi dala zalog života u svoj odgovor. Par ju je poslušao i osvojio kartu kojom je otvorio pitanje za četvrt milijuna kuna.

Ne bi li saznali je li se prva filozofska škola u kojoj su se mogle obrazovati i žene, a koju je Epikur osnovao u Ateni, zvala Trg, Vrh, Put ili Vrt, zamolili su pomoć publike. Publika je najviše, 44 posto glasova dala Putu. Iskoristili su zatim i posljednjega džokera, onoga "pola-pola", a od ponuđenih odgovora ostali su Vrh i Vrt. Iako je ovoga puta Nataši "zvonilo" te je vuklo na Vrt, koji je naposljetku bio i točan odgovor, nisu htjeli riskirati osvojeni iznos pa su odustali.

