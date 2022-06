Hus o prvom koncertu bez Akija Rahimovskog: 'Bila mi je takva knedla u grlu. Brku su išle suze'

Nakon velikog koncerta Parnog Valjka u ožujku, na kojem su članovi benda nastupili bez Akija Rahimovskog, Husain Hasanefendić (68) sada gostovao u radijskoj emisiji Zlatka Turkalja na Drugom programu Hrvatskog radija. Progovorio je o emocijama koje su ga snašle tijekom nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Koncert je bio zamišljen da počnemo sa 'Za malo nježnosti' s Akijevim vokalom, a mi smo svirali uživo. Današnja tehnologija to omogućuje. Mi smo na probama imali ispade. Svako malo netko bi počeo ridati. Bolno je bilo. Prije nego što smo izašli na pozornicu, okupili smo se kao nogometna ekipa, samo da izdržimo prvu stvar, da se ne slomimo. Nakon toga sam još imao zadatak da krenem sa 'Zastavama', jer to je opet neka naša intimna priča, mene i Akija, koji pred 'Zvečkom' kujemo planove i kužimo istine. Prvo sam rekao: 'Neću gledati publiku', jer sam bio uvjeren da ću vidjeti dio publike koji plače. To znači da ću se ja raspasti garantirano. Cijelo sam vrijeme gledao u pod, ali u jednom trenutku sam vidio, malo ukoso ispred sebe, nekoliko djevojčica koje brišu suze - kazao je Hus.

- Bila mi je takva knedla u grlu. Vidio sam Brka, Brku suze idu. Teško je to. Ljudi to razumiju i bez puno objašnjavanja. Mi nismo bili samo suradnici, mi smo bili kao obitelj. Pola života proveli smo zajedno. Mi smo uvijek nakon koncerata bili nabrijani, uvijek se iz garderobe znala čuti galama, pa bi se ljudi iščuđavali. Nisu to bile svađe, ali su bile neke rasprave. Uvijek nam je bio cilj, ako možemo malo bolje, moramo malo bolje - ispričao je.

- Dok smo izvodili 'Za malo nježnosti' s Akijevim pjevanjem, strašna mi je tuga dolazila do mene. To je interesantno. Puno sam puta to govorio: kada čovjek izađe na pozornicu, pred veliko mnoštvo ljudi, osjetiš vibraciju. Nekad je ona pozitivna, a nekad negativna. Zaista fizički to osjetiš. - rekao je Hus.

Prisjetimo se, nakon Akijeve smrti u siječnju ove godine članovi benda održali su veliki koncert u njegovu čast pod nazivom 'Valjak i prijatelji: Dovoljno je reći…Aki'. Sa snimkom Akijeve pjesme 'Za malo nježnosti' članovi benda započeli su večer. Prvi je nastupio Hus, a zatim Kiki Rahimovski, Pero Galić, Massimo, Filip Rudan, Nina Badrić i druga poznata imena.

