Hus: Teško nam je kad umjesto Akijeva glasa čujemo neki drugi

Deset tisuća obožavatelja Parnog valjka pjevalo je iz svega glasa s bendom pjesme koje su obilježile generacije te još jednom odali počast životu Akija Rahimovskog u subotu navečer u Areni u Puli. Koncert je bio ispunjen emocijama i ljubavlju, a Husein Hasanefendić Hus (68) bio je posebno dirnut.

- Definitivno nije prošlo dovoljno vremena da se čovjek navikne ili otupi na bol da Akija nema. Naravno da je knedla u grlu svaki put kad umjesto Akijeva glasa čujemo neki drugi. Mislim da ćemo još sigurno, pogotovo nakon pulskog koncerta i kad dođe neki prazan hod, da ćemo tek tad zapravo ozbiljno osvijestiti cijelu situaciju - kaže nam Hus. Svakodnevno se šuška oko Akijeva nasljednika, a zanimalo nas je i je li Parni valjak ikad pomislio da bi u obzir mogla doći i pjevačica?

- Nismo mi ništa o tome još razmišljali i razgovarali ozbiljno. Ja sam više nego dovoljno jasno rekao da je Aki nezamjenjiv. Akija zamijeniti je nemoguća misija jer je u jednoj osobi toliko prirodnog dara bilo i scensko ponašanje za pjevanje. On je pjevao sve te naše pjesme koje smo morali razdijeliti raznim pjevačima jer malo tko može sve to pjevati suvereno. Naravno, postoji želja da sviramo, do sada smo imali terapiju radeći na zagrebačkoj i pulskoj Areni. Kad ljeto prođe, kad se ne neki način ispraznimo i promislimo što ćemo i kako ćemo dalje - ljudi će znati. Objavit ćemo to na vrijeme - kaže nam glazbenik.

Članovi Parnog valjka koncert su započeli sa svojim Akijem, pjesmom "Za malo nježnosti", tijekom koje se mogao čuti njegov glas, dok je bend svirao instrumentalni dio. Zatim su im se na pozornici počeli pridruživati njihovi glazbeni gosti i prijatelji - kao prvi gost večeri pred publiku je stao Kiki Rahimovski (40). Zaredali su se Pero Galić, Massimo, Nermin Puškar, Neno Belan, Filip Rudan, Noa Rupčić, a kao nova gošća na ovom se koncertu bendu pridružila i perspektivna kantautorica Lu Jakelić.

Inače, šuška se kako bi upravo Filip Rudan (22) mogao naslijediti Akija.

- To je jako velika čast i jako mi je drago da publika tako reagira. To mi je stvarno jedan veliki 'push' za daljnji rad. A za budućnost ćemo još vidjeti, to će sve vrijeme pokazati - kaže nam Rudan. Dodaje da ima i velike ljetne planove.

- Zatvaram se u studio i radim na albumu koji bi trebao izaći početkom sljedeće godine - kaže. Posebno je bio emotivan i gost Massimo Savić (60).

- Mnogi su rekli nakon zagrebačke Arene - ‘pa nisi zvučao onako tipično svoje’. Da, jer to su te Akijeve visine. Nisam htio smetati bend, pogotovo u takvim trenucima - kaže.

