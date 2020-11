Hvalili su ih, a oni su nasilnici: Grdović vrijeđao Brankicu, a Depp je ženi prijetio smrću...

Za Mladena Grdovića oduvijek se znalo da voli popiti koju čašicu više, ali supruzi Brankici bi zbog toga nanosio bol. To nije jedini primjer nasilja u obitelji, a turbulentne veze i brakovi obilježili su i holivudske parove

<p>Dok je hrvatska nogometna reprezentacija nizala pobjede u Rusiji 2018., <strong>Mladen Grdović</strong> (61) bio je legenda. Njegove pjesme slušale su se i mimo nogometaša, budimo realni, ali to što su ga oni pozvali da im dođe pjevati u Rusiju, a onda i na spektakularnom dočeku 'vatrenih' u Zagrebu, samo mu je dodatno ojačalo status na domaćoj glazbenoj sceni. Onda je sve to palo u vodu kad se doznalo da ponovno maltretira suprugu <strong>Brankicu</strong> (49).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mladen Grdović se razvodi </strong></p><p>Doduše, sad već bivšu. Par se razveo u kolovozu nakon 22 godine braka. Grdović nam je nedavno ispričao kako su podijelili bogatstvo. Njoj su, između ostalog, pripale masline, a njemu mandarine. I baš kad se činilo da se radi o paru koji je napokon našao zajednički jezik, s obzirom na to da su cijelo vrijeme imali trzavice u braku, dogodio se užas. Pjevač je ovih dana uhićen i priveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Uhićen je zbog obiteljskog nasilja prema bivšoj supruzi. Bio je pijan i vrijeđao ju je i prijetio joj. Pred stan na Petrićima stigao je bos, imao je samo čarape.</p><p>Kako su neslužbeno doznala 24sata, Mladenu je na sudu određena sigurnosna mjera zabrane približavanja bivšoj ženi. Potom je pušten. Jedna od opcija bila je i zadržavanje iza rešetaka, no sud je procijenio da će i mjera ostvariti učinak. Suđenje ga tek čeka. Podsjetimo, par se vjenčao 1998. u Las Vegasu, a prije toga bili su osam godina u izvanbračnoj zajednici. Njihov odnos je bio turbulentan, odnosno pjevač je više puta radio ekscese koji su Brankici u konačnici dojadili pa je podnijela zahtjev za rastavom.</p><p>Da ne biste pomislili da nevolja u showbiznisu ima samo kod nas, donosimo vam i primjer holivudskog para. Glumica <strong>Amber Heard </strong>(34) optužila je supruga, glumca <strong>Johnnyja Deppa</strong> (57) za nasilje, a on nju da samo želi izvući novac od njega lažima i podmetanjima. Sudski su se sporili, a kako se to sve bližilo kraju, u javnost su izlazili sve jeziviji detalji. Evidentno je bilo da su cijelu priču i prekid glumačkog para obilježili droga, alkohol i krvavi obračuni. Johnny je Amber optužio da se fotografirala s lažnim ozljedama i pokrenula 'lov na vještice' kako bi ga ocrnila. Ona je, pak, svjedočila kako je Depp ovisnik o alkoholu i drogama, koji je umišljao njezine afere, više je puta ozlijedio te joj na koncu prijetio smrću. Njihov brak je završio burno i puno 'prljavog rublja' izašlo je na površinu, ali saga se mjesecima povlačila po sudovima. Između ostalog i zato što je holivudski glumac tužio britanski tabloid The Sun za klevetu zbog njihovih napisa da je on 'nasilnik koji je pretukao ženu'. Ovih je dana sud presudio u korist britanskog tabloida.</p><p>- The Sun je uspio dokazati da je ono što je napisano u spornom tekstu u suštini istinita informacija. Donio sam takav zaključak nakon što je obrana u sudnici iznijela detalje navedenih 14 incidenata - završio je raspravu sudac <strong>Andrew Nicol</strong>.</p><p>No to nije sve. Turbulentnu vezu imali su i pjevačica <strong>Whitney Houston</strong> i glazbenik <strong>Bobby Brown</strong> (51). O njihovom se odnosu puno raspravljalo u glazbenom svijetu, a optužbama za fizičko zlostavljanje i nevjeru. Pjevač je optužen da je udario suprugu i prijetio joj da će je prebiti u prosincu 2003. Policija je tada izvijestila da je imala vidljive ozljede na licu.</p><p>Problematičan par bili su i <strong>Chris Brown</strong> (31) i pjevačica<strong> Rihanna</strong> (32). Reper je svojedobno nasrnuo na svoju tadašnju djevojku tijekom burne svađe u automobilu, zbog čega je ona zatražila liječničku. Fotografija uplakane Rihanne s modricama po licu tada je obišla cijeli svijet. No čak i nakon tog događaja, nekoliko je puta viđena u njegovom društvu, zbog čega su je često kritizirali. </p><p>Nije tajna ni da su glumac <strong>Sean Penn</strong> (60) i <strong>Madonna</strong> (62) imali krizu u braku. Par se upoznao 1985. i iste godine, šest mjeseci nakon, su se vjenčali. Međutim, njihovom je odnosu ubrzo došao kraj. Pjevačica je krajem 1987. predala zahtjeve za razvod pa ih uskoro povukla, ali početkom 1989. odlučila je da je kraj. Madonna je tada svojeg bivšeg supruga optužila da ju je nekoliko puta udario, ali je 2015. svoje optužbe nazvala zlonamjernima, bezobzirnima i netočnima.</p><p>Ništa bolje nisu prošli niti <strong>Carmen Electra</strong> (48) i njezin bivši suprug, gitarist <strong>Rob Patterson</strong> (49). Jednom je prilikom priznala kako nitko od njezinih prijatelja nije razumio zašto ga je voljela. </p><p>- Pratila ga je reputacija zločestog dečka - izjavila je glumica svojedobno i dodala je da je nakon iznenadne smrti majke upravo u Dennisovom naručju pronašla utjehu, ali i postala samodestruktivna. Par se upoznao 1998. godine, nedugo nakon smrti Carmenine majke, a iste godine, u studenome, su se i vjenčali u Las Vegasu.</p><p>- Naša veza bila je vrlo strastvena, kada je bilo dobro, bilo je nevjerojatno, ali kada je bilo loše, bilo je najgore - priznala je Carmen. Naposljetku je loše prevladalo i par se razveo u travnju 1999.</p><p>A za obiteljsko naslije bio je optužen i portorikanski pjevač <strong>Don Omar</strong> (42). Optužila ga je njegova bivša djevojka <strong>Rebeca M. López Zambrano</strong>. Kasnije je od tužbi odustala, a kasnije je objavljeno kako joj je za to platio pozamašnu svotu novca.</p><p>- Osjećam prevelik pritisak i ne mogu podnijeti još jedan dan što je ovo postalo. Ne mogu si priuštiti da povrijedim nekoga koga volim, a još manje da se miješam u njegovu karijeru, za koju se on samostalno borio - napisala je svojedobno na društvenim mrežama.</p><p>A glumac <strong>Charlie Sheen</strong> (55) godinw 2010. priznao je krivicu po optužbi koja je proizašla uz spora s njegovom tadašnjom suprugom i glumicom <strong>Brooke Mueller</strong> (43). Izjasnio se krivim za obiteljsko nasilje, nakon čega su mu odredili kaznu od 30 dana u kalifornijskom rehabilitacijskom centru. Dobio je i 30 dana uvjetne kazne. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>