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UPISIVALI SE U KNJIGU ŽALOSTI

I Beograd se oprostio od Bareta

Piše 24sata,
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I Beograd se oprostio od Bareta
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Foto: Instagram/KC Elektropionir
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Brojni obožavatelji, prijatelji i suradnici upisali su se u knjigu žalosti u Kulturnom centru Elektropionir te se prisjetili bogate karijere Gorana Bareta

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Brojni obožavatelji, prijatelji i suradnici okupili su se u beogradskom Kulturnom centru Elektropionir kako bi uputili posljednji pozdrav legendarnom glazbeniku Goranu Baretu. Uz njegove neprolazne pjesme i mnoštvo uspomena, prisjetili su se nevjerojatne karijere i života neokrunjenog kralja regionalnog rokenrola.

Foto: Instagram/KC Elektropionir
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Okupljanje je održano u ponedjeljak u Cetinjskoj ulici, a organizirala ga je koncertna agencija Odličan hrčak koja je godinama surađivala s frontmenom Majki. Događaj je trajao od 13 do 19 sati, a prostorom su odjekivali zvuci pjesama uz koje su odrastale brojne generacije. U prostoru kluba postavljena je knjiga žalosti pored njegove fotografije i stolne svjetiljke. Svi prisutni imali su priliku upisati posljednje poruke i podijeliti sjećanja na glazbenika koji je ostavio neizbrisiv trag na sceni.

ARHIVA - Zagreb: Pjevač Goran Bare
ARHIVA - Zagreb: Pjevač Goran Bare | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Kao tim koji je godinama organizirao njegove nastupe u Srbiji, želimo mu pružiti dostojanstven ispraćaj uz zvukove njegove glazbe i pružiti priliku Beogradu da mu uputi posljednji pozdrav, poručili su organizatori u svojoj objavi na društvenim mrežama.

Svi koji se žele posljednji put pozdraviti s neponovljivim rokerom to mogu učiniti na njegovom ispraćaju. Pogreb je zakazan za srijedu u 13 sati na Gradskom groblju u rodnim mu Vinkovcima. 

*uz korištenje AI-ja.
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