'I danas me zaustave na ulici pa mi kažu kako im donosim sreću'

Nekadašnja loto djevojka je prije 15 godina osvojila zavidnu titulu Kraljice Hrvatske. Nakon toga je ‘harala’ revijama i društvenim događajima. A onda se 2015. godine povukla iz javnosti...

<p>Naravno da sam nostalgična, i danas osjećam leptiriće u trbuhu kad se sjetim toga. Ne mogu vjerovati da je prošlo već 15 godina, rekla nam je <strong>Tina Katanić </strong>(36).</p><p>Ona je 2005. osvojila laskavu titulu Kraljice Hrvatske. Tada je bila 19-godišnja studentica Pedagoške akademije.</p><p>- To su bila druga vremena, bila sam jako mlada - prisjeća se.</p><p>U pratnji su joj te večeri bili roditelji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Pa tko će biti nego mama i tata. Oni su uvijek tu do kraja života. Oni su najbitniji - poručila je Tina.</p><p>Govori kako je s roditeljima bila u svakodnevnom kontaktu dok se u njemačkome Mannheimu borila za titulu Kraljice svijeta. Tada je bila proglašena drugom pratiljom. Takav zavidan rezultat, kaže, nije očekivala.</p><p>- Ne mogu opisati taj osjećaj. To su bile mlade bezbrižne godine, kao u nekakvoj bajci, to je jednostavno nešto moje - ističe.</p><p>Prepričala je i anegdotu iz tog razdoblja.</p><p>- Na Izboru za Kraljicu svijeta mi djevojke smo trebale nešto osmisliti, a ja sam sjela za klavir i odsvirala Suppéa i svi su ostali ‘paf’ - otkrila je i dodala: 'Završila sam srednju glazbenu školu. To zapravo nitko ne zna'.</p><p>Kaže da su izbori za Miss prije bili drukčiji.</p><p>- Drukčije su bile djevojke, tada nije bilo Instagrama i pratile su se modne revije. Baš je bilo drukčije doba, meni stvarno prekrasno - iskrena je Zagrepčanka.</p><p>Smatra kako izbori ljepote nekad nemaju veze s ljepotom.</p><p>- I, naravno, ljepota nije dovoljna i nije sve u ljepoti, ona se danas može kupiti i urediti. Tako da u mom srcu to nije bio izbor ljepote nego nešto sasvim drugo - objasnila je.</p><p>Zanimalo nas je i što je jela dok je čekala rezultate natjecanja koje joj je promijenilo život.</p><p>- Mislim da sam tada naručila pizzu - rekla je i dodala: 'Danas jedem drukčije, zdravije se hranim i živim'.</p><p>Nakon osvojenih titula Tini su se otvorila sva vrata. Zvali su je na brojne revije i društvene događaje pa joj je popularnost samo rasla. A onda je počela voditi 'Bingo'.</p><p>- Ja se jesam promovirala i kao misica, ali najviše sam bila televizijsko lice, vodila sam 'Bingo' skoro deset godina. I dan-danas me ljudi znaju zaustaviti na ulici pa mi kažu: ‘Odigrali smo listić i dobili smo, vi ste nam donijeli sreću’ - govori nam.</p><p>Kaže da ponekad i popriča s tim ljudima.</p><p>- Primjerice, s kumicama na placu i prodavačicama. Zašto ne? Nasmijemo se, fora mi je to, sve dok su ljudi normalni - iskrena je.</p><p>Ova atraktivna plavuša se okušala i u showu 'Zvijezde pjevaju', gdje je s <strong>Markom Toljom</strong> (35) oduševila publiku i žiri pa su na kraju i pobijedili. To, priznaje, nisu očekivali.</p><p>- Mi smo doslovno išli s idejom: ‘Hajdemo se zezati i malo pjevati pa da nama bude fora’, a onda smo pobijedili. Tada su nam rekli da je mnogo mladih ljudi glasovalo za nas. Nismo se trudili na silu, nego smo samo razmišljali: ‘Nama je lijepo, pa je i publici’ - poručila je.</p><p>Katanić tvrdi kako se ne smatra javnom osobom.</p><p>- Ne osjećam se tako već godinama, živim sasvim drukčiji život - rekla je.</p><p>Stoga nam nije htjela otkrivati detalje iz privatnog života, primjerice, je li zaljubljena. No poznato je da je 2015., kada se povukla iz javnosti, bila u vezi s <strong>Berislavom Berom Kramarom</strong>. Ipak, prekinuli su nakon nekoliko godina veze.</p><p>Manekenka je 2016. ponovno 'osvanula' u javnosti, kada su je angažirali da vodi emisiju 'Popodnevna mora'. A onda su je iduće godine kamere 'ulovile' u društvu misterioznog muškarca.</p><p>- Tina se zabavljala u kafiću s desetak prijatelja. Glasno su pjevali i smijali se, a nju je povremeno grlio tamnokosi muškarac - rekao nam je tada čitatelj, koji se našao u blizini.</p><p>Dodao je kako su njih dvoje bili prisni. Međusobno su si šaputali, a mladić je Tinu milovao rukom po leđima. Veselo društvo je sjedilo u baru u Bogovićevoj ulici u Zagrebu. S njima je bio i nogometaš <strong>Mario Musa </strong>(29). Samo koji dan ranije isto je društvo bilo na crkvenom vjenčanju Muse i njegove supruge Anite u crkvi sv. Mati Slobode na Jarunu. Nakon obreda slavlje su nastavili u obližnjem restoranu kraj jarunskog jezera, a Tina se opet našla u društvu tamnokosog muškarca. Zajedno su se fotografirali s prijateljima, a on ju je nježno zagrlio.</p><p>Zagrepčanka je 2017. zaigrala u filmu redatelja i scenarista <strong>Anđela Jurkasa</strong> (38) 'Fuck Off I Love You'. Utjelovila je djevojku koju od nasilnika brani njezin dečko. Krajem prošle godine je bila hipnotizirana kao sudionica showa 'Zvijezde pod hipnozom'.</p><p>U crnim štiklama, sa zaštitnom kacigom na glavi i u žutom prsluku, radila je na gradilištu. Kuhinjskim mikserom miješala je cement i zapjevala 'Kad se male ruke slože'.</p><p>Zvali su je i u 'Big Brother', no odbila je 15.000 eura (oko 113.000 kuna). Nakon 'Big Brothera' Tina je dobila poziv i za srpski reality show 'Parovi', ali nije bila zainteresirana za sudjelovanje.</p><p>S nama je sada razgovarala tijekom pauze na poslu. Čime se Kraljica Hrvatske trenutačno bavi, nije htjela otkriti. No jedno je sigurno - interes javnosti za njom nije opao ni nakon svih ovih godina.</p>