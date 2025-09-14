Obavijesti

Severina ne mari za kritike oko koncerta u Ljubuškom! Uživa u Palermu: 'Život je lijep'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Pjevačica je prošetala ulicama Palerma, ali i uživala u talijanskim delicijama. Pokazala je i modnu kombinaciju kojom je oduševila brojne obožavatelje na društvenim mrežama.

Unatoč negativnim komentarima koji su se pojavili na društvenim mrežama vezanim za njezin koncert u Ljubuškom, Severina se ne obazire previše. Slobodne dane pjevačica je iskoristila za putovanje na Siciliju, gdje je svojim pratiteljima na Instagramu pokazala dojmove s putovanja kroz niz fotografija i kratkih videa. Ulicama Palerma prošetala je u elegantnoj suknji, koju je uparila s crnom bluzom na bijele točkice i ravnim sandalama, dok je u ruci držala lepezu s motivom limuna, simboličnu za Siciliju.

- Život je lijep - napisala je u opisu ispod objave, a obožavatelji su ubrzo pohvalili njezin modni odabir i izgled.

'Prekrasna', 'Dama sa stilom', 'Predivan Palermo i Seve', 'Želim tu suknju', 'Ljepotice, kao djevojčica si', pisali su joj.

Inače, Severina je šetajući divila se povijesnim građevinama te zabilježila ulične izvođače koji su je posebno impresionirali. Također, pjevačica je posjetila i nekoliko talijanskih restorana i uživala u autentičnim talijanskim jelima, a čak je zavirila u kuhinju jednog restorana kako bi vidjela tajne talijanske gastronomije iz prve ruke.

Severina je pokazala da ni kritike ni negativni komentari ne mogu pokvariti njezino raspoloženje. Putovanje u Palermo donijelo joj je trenutke opuštanja, uživanja u talijanskoj kulturi, hrani i modnim kombinacijama, a sve je to podijelila s pratiteljima, potvrđujući da i dalje uživa ​​u životu punim plućima. Podsjetimo, pjevačica je nedavno rasprodala i zagrebačku Arenu za koncert u studenom, za koji je najavila i novi datum.

Foto: Sanela Babić

