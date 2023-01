I Emilija Kokić stiže u show 'Ples sa zvijezdama': Ovo je veliki izazov, ali jako sam uzbuđena

Pjevačica Emilija Kokić (54) pridružit će se ekipi showa 'Ples sa zvijezdama', koji se na proljeće vraća na male ekrane, a tijekom kojeg će pokazati svoje plesačko umijeće.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Emilija se već neko vrijeme nije pojavljivala na malim ekranima, ali njezini se brojni obožavatelji još uvijek dobro sjećaju pobjede na Eurosongu prije više od trideset godina s grupom Riva i pjesmom 'Rock Me Baby'.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Podijelila je i svoje uzbuđenje za nadolazeći show.

- Ne bih rekla da imam tremu, ali jako sam uzbuđena i zanima me kakva ću biti učenica. Imam osjećaj da se mogu prepustiti u ruke osobe koja zna što radi, koja se time bavi, iako će mi se, sigurna sam, događati situacije u kojima mi neće biti jasno zašto to radim, zašto traži od mene to što će tražiti. Ali pretpostavljam da je to dio posla i imam osjećaj da imam povjerenja, da ću se moći prepustiti i da ću moći uživati u svakom plesnom koraku koji ću naučiti - rekla je za Showbuzz.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Emilija nikada nije učila ples, upoznata niti s osnovama.

- Imala sam plesače i radili smo koreografije, ali to je sve bilo u nekakvim dijelovima s instrumentalima. Ali ovo što se sada zahtijeva u showu 'Ples sa zvijezdama' ogroman je posao i mislim da to nije zafrkancija. Mislim da nisam baš normalna što sam pristala i što sam prihvatila izazov koji nije baš malen - našalila se pjevačica.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Emilija Kokić je od 2013. godine u sretnom braku s Miljenkom Kokotom, za kojeg se udala nakon dugogodišnjeg prijateljstva i pet godina veze.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

