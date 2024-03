I Khloe Kardashian voli se igrati s fotkama kao Kate Middleton: 'Koriste li istu aplikaciju? Užas!'

Reality zvijezda Khloe Kardashian (39) objavila je na društvenim mrežama novu fotografiju, a korisnici društvenih mreža primijetili su da ju je previše uredila (ponovno). Ranije si je stanjivala ruke, produljivale noge i prste...Riječ je sada o licu koje je, kažu korisnici, 'neprepoznatljivo'.

Zvijezda reality showa 'Keeping Up With the Kardashians' pozirala je s prijateljicom Erin Paxton.

- Khloe, volim te, ali izbriši ovu fotku prije nego se ljudi probude, ovo nije tvoje lice - pisali su joj korisnici društvenih mreža.

- Molim te, prestani. Ovo ne izgleda dobro - ljutiti su bili korisnici.

Foto: Instagram

Pojedini korisnici usporedili su je s Kate Middleton koja je trenutačno u jeku skandala zbog uređenih fotografija.

- Koristite li istu aplikaciju? Užas - pisali su.

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Članicama obitelji Kardashian-Jenner ovo nije prvi ovakav skandal. Više puta su si stanjivale i produljivale noge, a Kourtney je jednom 'ostala bez' pupka.

Foto: Freeman/Press Association/PIXSELL