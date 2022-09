I Kylie Jenner krivo reže tikvice, baš kao i njezina sestra Kendall: 'To je genetski, sve naopako'

Reality zvijezde Kylie Jenner (25) i njena mama Kris Jenner (26) u kulinarskom videu koji su snimile za Vogue komentirale su način na koji je starija sestra Kendall Jenner (66) rezala krastavac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za pripremu hrane Kylie je nabavila namirnice na što je Kris bila jako ponosna i iznenadila se.

- O moj Bože, jesi li danas išla u kupovinu namirnica? Wow, super ti ide, draga - pohvalila ju je mama referirajući se na svoj kultni citat iz prve sezone showa 'Keeping Up with the Kardashians'.

Nakon što su rasporedile namirnice počele su rezati tikvice pa se Kylie prisjetila neobičnog načina na koji je njena starija sestra Kendall rezala krastavac.

- Trebam li rezati kao Kendall? - upitala je Kylie s obzirom na to da je video u kojem Kendall reže krastavac postao viralan, a ljudi nisu mogli vjerovati što to ona radi.

Kris se počela smijati pa je komentirala da je ovo očito genetski u obitelji, ali Kylie se ipak nije složila.

- Genetski? Ne režem ja tako - odgovorila joj je.

Podsjećamo, Kendall je došla u majčinu kuću i odbila Krisin prijedlog da joj kuhar napravi nešto za jesti. Zaključila je da si sama može pripremiti salatu te da rezanje krastavca 'nije teško'. Vidjevši kako joj se kći muči, Kris je pitala kuhara: 'Hoćete li narezati ovo za nju?'.

Njezino baratanje kuhinjskim nožem zgrozilo je gledatelje pa su je počeli ismijavati.

Najčitaniji članci