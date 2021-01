Pjevačica Nina Kraljić (28) prošlog je tjedna na svojem Facebook profilu otvorila dušu i ispričala sve o zlostavljanjima koja je doživjela i poteškoćama na koje je naišla u glazbenim vodama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otkrila je kako je od kuće otišla kad je imala samo 13 godina. Kontaktirali smo Ninu koja nam je rekla kako je to učinila jer se “bacila na glavu slobodno” i zato što nije dopuštala da joj drugi govore što treba biti ili može biti.

- Kad si umjetnik, ionako imaš hrpu toga u sebi što malo njih može razumjeti, a sve je na tebi da si jednog dana stvoriš uvjete da se to što imaš jedinstveno unutra realizira i na van - govori nam pjevačica.

Rekla je i kako su je vršnjaci maltretirali u srednjoj školi te da od batina još i danas ima ožiljke po leđima. Pratitelji su ostali šokirani tim podatkom, a Kraljić nam je rekla kako ne bi govorila o detaljima, ali nam je zato ispričala poantu svega:

- Dok god ti rezoniraš strah, takvi to osjećaju. Kad promijeniš frekvenciju, odjednom se oni boje tebe. Jer oni su zapravo duboko nesigurni, frustrirani pojedinci koji ne znaju što bi bili, pa onda napadaju ili putem društvenih mreža ili što već im dođe pod ruku.

Nina je 2015. pobijedila u prvoj hrvatskoj inačici showa “The Voice”, a godinu dana kasnije nas je predstavljala na Eurosongu s pjesmom “Lighthouse”. Otkad je na sceni, susretala se, priča nam, sa svime i svačime.

- Ništa novo, niti se vidim kao zvijezda, niti živim tako, niti pričam tako. Vjerujem u ‘healing’ kroz ton, frekvenciju, zvuk i glazbu (educiram se za zvukoterapeuta) te aktivno radim na sačuvanju naše baštine. Bilo je ljudi, nažalost, i ima ih, koji pričaju s tobom i o tebi kao da si neka tvorevina s televizije, a ne osoba, ali to više govori o njima i kako su zapeli u nerealnom svijetu. Tipa: ‘O, Nina, pa ja tebe poznajem, ti ovo, ti ono’. A ja na to: ‘Otkud me poznaš, ja te prvi put vidim i prvi put s tobom pričam?’. Kažu mi: ‘Pa s telke!’ - našalila se. Nina ima drukčiji stil odijevanja i zbog toga često zna biti na meti kritičara. Takve stvari je ni najmanje ne pogađaju.

- Iza svega što kažem, obučem i napravim - stojim, i to je to. Kome se sviđa i konta, super i hvala, kome ne, isto super i hvala. Ni ne radim umjetnost da se svidim - poručuje. Na “prigovore” zbog različitog stila pjevanja gleda kao na kompliment. Ovih dana otvoreno je priznala da je biseksualna. Ne sjeća se kad je to shvatila, ali kaže kako nije ni bitno jer je glazba tu ipak važnija.

- Svakako se kroz glazbu ne bojim nikakvih tabu tema, pa ni te, o svemu pjevam, sve teme rado otvaram, od sebe i onoga što nas okružuje ne bježim. Zanima me stvaran art, onaj iz srca bez kalkulacije - rekla nam je Nina. Trenutačno radi na projektu 'Alkonost of Balkan' koji, kako kaže, imenom opisuje stilsko glazbeno usmjerenje:

- Alkonost je mitološka žena ptica slavenskih korijena (originalno iz Rusije) koja svojim glasom utječe na ljude (uspavljuje ih ili hipnotizira). Ptica je česti arhetip velikih pjevača i zaštitnica drevnih pjesama i nota, prenositelj zvuka i starog korijena glazbe i plemena; onog zaboravljenog ili izguranog sa strane, ali korijen koji je dio svake glazbe i svakog stila danas, korijen koji je zaboravljen jer je bio isključivo dio usmene predaje. Naš početak, ono na čemu stojimo danas i ono što trebamo njegovati u svrhu očuvanja baštine naroda, u ovom slučaju Slavena i cijelog područja Balkana i naravno ljepote Hrvatske. Ono što se radi u ovom projektu je isključivo etno cijelog Balkana sa obradama i autorskim materijalima napravljeni na potpuno nov, nikad do sad rađen način (kombinacija višeglasnog etna kao nekadašnje hrvatske Ljelje sa utjecajem filmske glazbe; prihvatljivo i slušljivo za sve generacije jer zvukovno spaja staro folklorno sa novim, zadržavajući arhaičnu esenciju, ali sa novim prizvukom pogodnim za 21. st.).